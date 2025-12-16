باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
رژیم صهیونیستی در لبه پرتگاه + فیلم

سرعت فروپاشی رژیم صهیونیستی با افزایش روزافزون فرار مغز‌ها از این رژیم شدت گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - روزنامه صهیونیستی معاریو فرار مغز‌ها را عامل اصلی کاهش درآمد‌های کلان این رژیم دانست.

 

