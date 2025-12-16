باشگاه خبرنگاران جوان - متن پیام سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور به فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش به شرح زیر است:

«انتصاب شایسته جنابعالی به سمت فرماندهی «قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیا (ص)» و «نیروی پدافند هوایی ارتش» که نشان از تعهد، شایستگی‌های راهبردی و تجارب گران‌بهای حضرتعالی در عرصه دفاع هوایی کشور دارد را صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.

بدون تردید، در شرایط حساس کنونی و با توجه به پیشرفت‌های شتابان در حوزه فناوری‌های هوایی و تهدیدات متنوع، حضور جنابعالی در این جایگاه خطیر با توجه به سوابق علمی و عملیاتی ارزنده، سرمنشأ تحولات بنیادین و ارتقاء توان بازدارندگی دفاعی کشور خواهد بود.

ارتباط تنگاتنگ میان پدافند غیرعامل و پدافند هوایی و ضرورت و اهمیت همپایی و هم افزایی این دو مولفه چه در بخش نظامی و چه غیرنظامی از تاکیدات فرماندهی معظم کل قواست از همین رو ضمن آرزوی توفیق برای جنابعالی در اجرای این ماموریت حساس، آمادگی کامل سازمان پدافند غیرعامل کشور را برای همکاری جامع، پشتیبانی و تبادل تجربیات راهبردی با هدف تقویت لایه‌های دفاعی و تاب‌آوری ملی با مجموعه تحت امر شما در کلیه حوزه‌های مرتبط با امنیت و اقتدار پدافندی و ارتقاء سطح دفاعی کشور اعلام می‌دارم.

از خداوند متعال، توفیق روزافزون شما را در دفاع از آرمان‌های نظام مقدس اسلامی، تحت لوای رهبری‌های حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، مسئلت می‌نمایم.»