مهدی فنونیزاده، کارشناس فوتبال و پیشکسوت تیم استقلال، در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره عملکرد آبیپوشان در سه دیدار اخیر اظهار کرد: تساوی برای تیمی مثل استقلال در چنین رقابتهایی حکم شکست را دارد. وقتی حساسیت مسابقات بالاست، هر امتیاز میتواند جایگاه تیمها را در جدول تغییر دهد و استقلال نباید به راحتی امتیاز از دست بدهد.
او ادامه داد: استقلال در این فصل بهوضوح نیاز به تقویت دارد و جذب یک مهاجم داخلی میتواند به خط حمله کمک کند. البته پیش از هر اقدامی، باشگاه باید مشکل پنجره نقلوانتقالاتی را برطرف کند. علاوه بر این، استقلال به یک هافبک هجومی حرفهای نیاز دارد؛ بازیکنی در حد و اندازههای مجتبی جباری که بتواند پشت مهاجم بازیسازی کند و در فاز تهاجمی تأثیرگذار باشد.
این پیشکسوت استقلال با اشاره به وضعیت خط دفاعی تیم گفت: استقلال به یک مدافع میانی مطمئن هم نیاز دارد، چرا که در غیاب برخی از بازیکنان اصلی، سایر نفرات آنطور که باید نمیتوانند وظایف خود را بهدرستی انجام دهند. رامین رضائیان از نظر سرعت و درک تاکتیکی شرایط بسیار خوبی دارد و باید از ابتدای هر مسابقه در ترکیب قرار بگیرد. صالح حردانی هم کیفیت فنی بالایی دارد و به نظر من، ساپینتو میتواند از هر دو بازیکن بهطور همزمان در ترکیب استفاده کند.
فنونیزاده در ادامه به عملکرد ریکاردو ساپینتو پرداخت و عنوان کرد: به نظر من، ساپینتو از داشتههایش بهخوبی استفاده نمیکند و در جریان مسابقات نیز تعویضهای مناسبی انجام نمیدهد. داکنز نازون و موسی جنپو، دو مهاجم خارجی استقلال، کارایی لازم را ندارند و باید در لیست مازاد قرار بگیرند. نازون اضافهوزن دارد و توانایی لازم را نشان نداده است و جنپو هم هر وقت وارد زمین میشود، تعادل کافی ندارد و تأثیر مثبتی روی روند بازی نمیگذارد.
او در پایان درباره دیدار حساس استقلال مقابل المحرق بحرین در هفته ششم لیگ قهرمانان آسیا ۲ گفت: به اعتقاد من، استقلال توانایی شکست دادن این تیم را دارد. آبیپوشان در دیدار رفت غافلگیر شدند و اگر تمرکز بیشتری داشتند، شکست نمیخوردند. استقلال اگر با تمرکز بالا وارد زمین شود، میتواند نماینده بحرین را شکست دهد و راهی مرحله حذفی این رقابتها شود.