سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران از مهار سریع نشت گاز آمونیاک در یک کارخانه واقع در محدوده بزرگراه بعثت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلال ملکی اظهار کرد: ساعت ۹:۵۳ صبح امروز -سه‌شنبه ۲۵ آذرماه- یک مورد نشت گاز آمونیاک از کارخانه‌ای در بزرگراه بعثت، خیابان ۲۱ متری بعثت، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله سه ایستگاه آتش‌نشانی شامل یک گروه اطفای حریق و دو گروه کامل هزمت به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: نخستین گروه آتش‌نشانان ظرف دو دقیقه به محل رسید و بررسی‌ها نشان داد در بخشی مسقف از کارخانه که مسیر انتقال گاز آمونیاک به تجهیزات برودتی و سردخانه قرار داشت، یک مخزن ۱۷ کیلویی آمونیاک از ناحیه اتصالات دچار نشتی شده است. خوشبختانه بدنه مخزن سالم بود و نشتی صرفاً از محل اتصال تزریق گاز به شبکه برودتی رخ داده بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران ادامه داد: در لحظات ابتدایی، شدت نشت گاز بالا بود، اما به دلیل باز بودن فضا و جریان هوا، نگرانی جدی بابت تجمع گاز در محیط بسته وجود نداشت. آتش‌نشانان گروه‌های هزمت با استفاده از لباس‌ها و تجهیزات تخصصی و با رعایت کامل اصول ایمنی وارد محل شدند و با اقدامات فنی، مخزن و شبکه انتقال را ایمن‌سازی کرده و از ادامه نشت گاز جلوگیری کردند.

ملکی با بیان اینکه این عملیات در ساعت ۱۱:۵۷ دقیقه به پایان رسید، گفت: در پایان، محل حادثه برای بررسی‌های تکمیلی و انجام تعمیرات لازم به مسئولان و مالکان کارخانه تحویل داده شد.

وی با اشاره به استفاده از مواد شیمیایی خطرناک در برخی مراکز صنعتی و خدماتی تصریح کرد: در بعضی کارخانه‌ها، باشگاه‌های ورزشی مانند استخرها، همچنین در مراکز آموزشی، درمانی و آزمایشگاهی از موادی نظیر گاز آمونیاک یا کلر استفاده می‌شود که در صورت نشتی می‌تواند سلامت افراد را به خطر بیندازد. در چنین حوادثی، گروه‌های تخصصی هزمت آتش‌نشانی به محل اعزام می‌شوند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران در پایان از شاغلان این حوزه‌ها خواست با اصول ایمنی کار با مواد شیمیایی به‌طور کامل آشنا باشند و افزود: نگهداری، حمل‌ونقل و تزریق این مواد نیازمند دقت بسیار بالاست و در صورت بروز حادثه، افراد باید سریعاً از محل فاصله بگیرند، محیط را تخلیه کنند، در صورت مسقف بودن فضا در‌ها را بسته و بلافاصله با نیرو‌های آتش‌نشانی و امدادی تماس بگیرند.

برچسب ها: سازمان آتش نشانی تهران ، نشت گاز آمونیاک ، کارخانه
خبرهای مرتبط
واژگونی خودروی پژو ۲۰۶ در برخورد زنجیره‌ای ۴ وسیله نقلیه در بزرگراه باقری
فرونشست زمین در شهرک ولیعصر سه خودرو را گرفتار کرد
آتش‌سوزی گسترده در سینمای متروکه لاله‌زار مهار شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جزئیات سانحه مرگبار اتوبوس در آزادراه نطنز
آخرین وضعیت پرونده قتل الهه حسین نژاد/ توبه تتلو باید احراز شود
سردار حسینی: ۷۰ درصد جان‌باختگان تصادفات در جاده‌ها ثبت می‌شود
چهره سارق حرفه‌ای داخل خودرو به دستور مقام قضایی برای شناسایی شکات احتمالی منتشر شد
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور/ بارش برف و باران در محور‌های ۶ استان
سردار حسینی: طراحی ایمن خودرو و راه، تنها راه جبران خطای انسانی در تصادفات است
پشت پرده شایعات مربوط به مسئولین قضایی، دشمن است
تردد در دو بزرگراه همت و حکیم سنگین است
بیش از ۲۰۶ هزار تخلف شبانه در پایتخت از اول آذر ماه تاکنون ثبت شد
هوای تهران در مرز آلودگی است
آخرین اخبار
افتتاح برج نوآوری و فناوری شاهد و ایثارگر را مدیون شهدای نخبه جنگ ۱۲ روزه هستیم
افتتاح برج نوآوری و فناوری شاهد و ایثارگر را مدیون شهدای نخبه جنگ ۱۲ روزه هستیم
رها‌سازی ۳۰ خودروی گرفتار در برف و کولاک/ تداوم امدادرسانی و آماده باش هلال‌احمر در استان‌های درگیر
کدام دسته از معتادان مشمول طرح «مدیریت مصرف» می‌شوند؟
نشت گاز آمونیاک در کارخانه‌ای در بزرگراه بعثت مهار شد
گروه‌های همکار آمریکا و اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه تحت تعقیب قرار می‌گیرند
اختصاص ۹ هزار میلیارد ریال برای توسعه کسب‌وکار‌های خرد در سیستان و بلوچستان
هر دو مسیر تونل نیایش و باند جنوبی تونل رسالت امشب مسدود است
دومین رویداد تبادل کتاب با عنوان «دست به دست» برگزار می‌شود
فرهنگ عفاف و حجاب نیازمند رویکرد روان‌شناختی و اقناعی است
۳۵۰ میلیارد تومان برای تغییر زندگی در مناطق محروم کرمان
ارسال بیش از ۹۰۰ اثر به هفدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری
جلسه محیط زیست و آتش‌نشانی درباره حضور جانوران وحشی در مناطق شهری
پشت پرده شایعات مربوط به مسئولین قضایی، دشمن است
طرح سراسری نظارت بر بازار شب یلدا با جدیت اجرا می‌شود
حق نداریم با سیاه نمایی از جیب مردم، مردم را ناامید کنیم
سردار حسینی: طراحی ایمن خودرو و راه، تنها راه جبران خطای انسانی در تصادفات است
آخرین وضعیت پرونده قتل الهه حسین نژاد/ توبه تتلو باید احراز شود
بیش از ۲۰۶ هزار تخلف شبانه در پایتخت از اول آذر ماه تاکنون ثبت شد
برگزاری چهل‌ونهمین جلسه دادگاه اعضای سازمان مجاهدین خلق
چرا باید تهران حریم نداشته باشد و شهری که معلوم نیست کجاست حریم داشته باشد؟
تعیین تکلیف زندانیان مُعسر نیازمند اصلاح قانون و بهره‌گیری از ظرفیت خیرین
مراکز روزانه افراد بالای ۱۴ سال دارای اوتیسم برای نخستین بار مجوز می‌گیرند
عدم ثبات مدیریتی نمونه کوچکی از مدیریت آشفته شهرداری تهران/عقلانیتی بر مدیریت شهر حاکم شود
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور/ بارش برف و باران در محور‌های ۶ استان
رویکرد وزارت کشور برگزاری انتخابات شورا‌های سمن‌ها به صورت قانونی، آزاد، عادلانه و براساس رای مردم است
اقدامات دستگاه قضایی برای صیانت از حقوق مالباختگان در پرونده تعاونی مولی‌الموحدین
مدیران چند روزه نمی‌توانند وضعیت حمل و نقل را درست کنند
چهره سارق حرفه‌ای داخل خودرو به دستور مقام قضایی برای شناسایی شکات احتمالی منتشر شد
سردار حسینی: ۷۰ درصد جان‌باختگان تصادفات در جاده‌ها ثبت می‌شود