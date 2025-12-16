باشگاه خبرنگاران جوان - جلال ملکی اظهار کرد: ساعت ۹:۵۳ صبح امروز -سه‌شنبه ۲۵ آذرماه- یک مورد نشت گاز آمونیاک از کارخانه‌ای در بزرگراه بعثت، خیابان ۲۱ متری بعثت، به سامانه ۱۲۵ اعلام شد که بلافاصله سه ایستگاه آتش‌نشانی شامل یک گروه اطفای حریق و دو گروه کامل هزمت به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: نخستین گروه آتش‌نشانان ظرف دو دقیقه به محل رسید و بررسی‌ها نشان داد در بخشی مسقف از کارخانه که مسیر انتقال گاز آمونیاک به تجهیزات برودتی و سردخانه قرار داشت، یک مخزن ۱۷ کیلویی آمونیاک از ناحیه اتصالات دچار نشتی شده است. خوشبختانه بدنه مخزن سالم بود و نشتی صرفاً از محل اتصال تزریق گاز به شبکه برودتی رخ داده بود.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران ادامه داد: در لحظات ابتدایی، شدت نشت گاز بالا بود، اما به دلیل باز بودن فضا و جریان هوا، نگرانی جدی بابت تجمع گاز در محیط بسته وجود نداشت. آتش‌نشانان گروه‌های هزمت با استفاده از لباس‌ها و تجهیزات تخصصی و با رعایت کامل اصول ایمنی وارد محل شدند و با اقدامات فنی، مخزن و شبکه انتقال را ایمن‌سازی کرده و از ادامه نشت گاز جلوگیری کردند.

ملکی با بیان اینکه این عملیات در ساعت ۱۱:۵۷ دقیقه به پایان رسید، گفت: در پایان، محل حادثه برای بررسی‌های تکمیلی و انجام تعمیرات لازم به مسئولان و مالکان کارخانه تحویل داده شد.

وی با اشاره به استفاده از مواد شیمیایی خطرناک در برخی مراکز صنعتی و خدماتی تصریح کرد: در بعضی کارخانه‌ها، باشگاه‌های ورزشی مانند استخرها، همچنین در مراکز آموزشی، درمانی و آزمایشگاهی از موادی نظیر گاز آمونیاک یا کلر استفاده می‌شود که در صورت نشتی می‌تواند سلامت افراد را به خطر بیندازد. در چنین حوادثی، گروه‌های تخصصی هزمت آتش‌نشانی به محل اعزام می‌شوند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی تهران در پایان از شاغلان این حوزه‌ها خواست با اصول ایمنی کار با مواد شیمیایی به‌طور کامل آشنا باشند و افزود: نگهداری، حمل‌ونقل و تزریق این مواد نیازمند دقت بسیار بالاست و در صورت بروز حادثه، افراد باید سریعاً از محل فاصله بگیرند، محیط را تخلیه کنند، در صورت مسقف بودن فضا در‌ها را بسته و بلافاصله با نیرو‌های آتش‌نشانی و امدادی تماس بگیرند.