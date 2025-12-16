شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از مشکلات تسهیلات ازدواج و فرزندآوری سخن گفت و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به شرایط اقتصادی کنونی؛ بسیاری از جوانانی که در آستانه امر مقدس ازدواج هستند؛ تسهیلات بانکی به عنوان ابزار گره گشا و همانند چراغ امید برای زوجین محسوب می‌شود تا در ابتدای جاده مشترک زندگی با مشکلات کمتری روانه خانه بخت شوند.

اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که ثبت نام تسهیلات وام‌های ازدواج و فرزندآوری در فرابانک ملت متوقف کرده است.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سایت فرابانک ملت از تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴ تا اکنون ثبت نامی بابت وام ازواج و وام فرزندآوری انجام نمی‌دهد و طبق اطلاعیه‌ای اعلام می‌کند. ثبت نام تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در فرابانک موقتاً غیرفعال شده و لازم است برای دریافت تسهیلات به شعبه منتخب مراجعه فرمایید. لطفا پیگیری کنید.