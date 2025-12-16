مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر از تحول در مراکز ماده ۱۶ و تبدیل آنها به مراکز امید و زندگی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سی و هفتمین جلسه «کمیته کشوری هماهنگی مراکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر» به ریاست دکتر سلیمان عباسی؛ مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو در سالن شهید صفری این ستاد برگزار شد.

عباسی در این جلسه با بیان اینکه مقرر شده مراکز ماده ۱۶ به مراکز امید و زندگی تغییر نام پیدا کنند، گفت: در بحث معتادان متجاهر دستگاه‌های متولی اعم از پلیس، بهزیستی، وزارت کشور و … درگیر هستند که باید برای اصلاح ساختار آن راهکار اساسی پیدا کنیم و اگر دچار مشکل قانونی هستیم، مشکل قانونی را برطرف سازیم.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: در بحث جمع‌آوری معتادان متجاهر بحث مهم غربالگری وجود دارد که در این رابطه نیز جلسه اختصاصی تشکیل خواهیم داد. در این جلسه بنا است فرآیند‌ها و پروتکل‌ها مشخص و غربالگری اصلاح شود تا معتادان متجاهر به مراکز امید و زندگی رفته و در آنجا نگهداری شوند.

وی خاطرنشان کرد: یک نقشه جامع درباره مراکز امید و زندگی در حال طراحی است که تمام موارد اعم از سم‌زدایی، درمان، توانمندسازی، اشتغال و اسکان در این مراکز دیده و مقرر شده در تمام مراکز ماده ۱۶ (امید و زندگی) اجرایی شود.

عباسی با بیان اینکه مقرر شده در مراکز امید و زندگی کارگاه‌هایی تأسیس شود و مددجویان در آنجا مشغول کار شوند تا هم منبع درآمدی برای آنها و هم خود مراکز باشد، گفت: بعضی از معتادان متجاهر دارای خانه و محل اسکان هستند و بعضی نیز جایی برای اسکان ندارند که در این مراکز محل اسکان برای آنها تعبیه خواهد شد.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه معتادان متجاهر نباید مجدداً وارد چرخه اعتیاد و تجاهر به آن شوند و با احداث مراکز امید و زندگی به دنبال عدم تکرار این چرخه هستیم، گفت: بعضی افراد به هیچ عنوانی بهبود پیدا نمی‌کنند که مشمول طرح «مدیریت مصرف» خواهند شد بعضی از افراد نیز به عنوان مجرم شناخته شده که به زندان خواهند رفت.

وی بیان کرد: ما مشکلاتی در بحث ایجاد این مراکز و افزایش ظرفیت در آنها داشتیم که در پی حل این مشکلات هستیم.

عباسی با اشاره به عدم وجود مراکز ماده ۱۶ در برخی از استان‌ها، گفت: در بحث ایجاد مراکز یا افزایش ظرفیت آنها اقداماتی را در دستور کار قرار داده‌ایم و درباره احداث این مراکز فرمت ثابتی را تعیین کردیم، باید مساحت زمین و مالک آن مشخص شود و اگر مالک زمین مشخص نباشد دیگر مجوزی برای احداث مرکز صادر نخواهیم کرد. استانداران مکلف شده‌اند مالک و متولی زمین را مشخص کنند.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر با بیان اینکه درصددیم شهرداری‌ها متولی مراکز ماده ۱۶ (مراکز امید و زندگی) شوند که البته منوط به طرح در جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر و تصویب در آن جلسه به ریاست رئیس محترم جمهور است، گفت: اکنون درباره مراکز ماده ۱۶ طراحی به عنوان پایلوت انجام شده که در صورت تصویب و نهایی شدن، تمام مراکز به آن نحوه طراحی خواهند شد.

وی ابراز امیدواری کرد تا این طرح در جلسه ستاد مبارزه با موادمخدر مصوب شود و عنوان کرد: به دنبال این هستیم که مراکز امید و زندگی خودکفا شوند به طور مثال بیمارستان‌ها نیاز به لباس یک بار مصرف دارند و مقرر شده در این مراکز کارگاه‌هایی درباره تولید البسه یک بار مصرف احداث شود و با احداث این کارگاه‌ها، این مراکز به سمت خودکفایی رفته و کمتر بودجه دولتی دریافت خواهند کرد.

عباسی با بیان اینکه در این مراکز اولویت نخست بر درمان است، گفت: درصددیم این افراد را به تناسب وضعیتشان مشغول به کار کنیم یعنی این افراد رها نشوند تا مجدد در چرخه اعتیاد قرار گیرند.

گفتنی است، در این جلسه نمایندگانی از وزارت بهداشت، فراجا، سازمان بهزیستی، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان زندان‌ها و … نقطه نظرات خود را درباره طرح احداث مراکز امید و زندگی مطرح کردند و به بیان دیدگاه‌های خود درباره این طرح و مزایا و معایب آن پرداختند.

منبع: ستاد مبارزه با مواد مخدر

