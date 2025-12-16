باشگاه خیبر خرم آباد از سازمان لیگ خواست مکالمات اتاق وار با داور مسابقه با استقلال را منتشر کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش رسانه رسمی باشگاه خیبر، حسین خبیری مدیرعامل باشگاه پیش از ظهر امروز با مراجعه به سازمان لیگ و تقدیم اتفاقات داوری دیدار روز گذشته با استقلال خواستار پخش مکالمات اتاق داوران VAR با داور وسط مسابقه شد.

در جریان این دیدار یک پنالتی مشکوک به سود تیم استقلال اعلام شد که به گواه اکثر کارشناسان داوری این صحنه پنالتی نبود. همچنین با ادعای اکثریت کارشناسان داوری در برنامه‌های رسمی تلویزیون، گل عارف قزل به استقلال کاملا صحیح بود، اما احمد محمدی تصمیم به مردود کردن گل سالم خیبر خرم آباد گرفت.

باشگاه خیبر ضمن احترام به جامعه داوری کشور، خواستار شفاف سازی در زمینه قضاوت داور مسابقه روز گذشته است و برای احقاق حق خود خواستار انتشار مکالمات اتاق VAR است.

برچسب ها: خیبر خرم آباد ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
یادگار امام میزبان تراکتور و پرسپولیس شد
قهرمانی دراماتیک محسن امیرکلا در روز پرحاشیه لیگ برتر فوتبال جوانان مازندران + فیلم
داور بازی تراکتور و پرسپولیس مشخص شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سروش و خداداد محکوم شدند
دفاع راست پرتغالی در پرسپولیس
صدور حکم دوومیدانی کاران ایرانی در کره
خسرو حیدری برای دیده شدن اسم پرسپولیس را می آورد
«احمد محمدی» سوت‌های تاثیرگذار و جنجالی
ترکیب استقلال برای دیدار با المحرق تغییر می‌کند
پرسپولیس از داشتن دفاع راست تکنیکی رنج می‌برد/ بازی جام حذفی با تراکتور بااستراتژی است
پیام عارف آقاسی برای هواداران استقلال
یادگار امام میزبان تراکتور و پرسپولیس شد
باکیچ به بازی با تراکتور می رسد
آخرین اخبار
نامه باشگاه خیبر به سازمان لیگ رسید/ در انتظار پخش مکالمات اتاق VAR
فنونی زاده: استقلال نیاز به مهاجم دارد
داور بازی تراکتور و پرسپولیس مشخص شد
احسان امینی جانشین غلامرضا محمدی شد/ محمدی جای عباس حاج کناری را گرفت
پیروزی شیرین تیم ملی رولبال بانوان برابر مصر در جام جهانی
ترکیب استقلال برای دیدار با المحرق تغییر می‌کند
از تمجید ویژه AFC از کاوه رضایی تا تنش جدید در بوندسلیگا + فیلم
صدور حکم دوومیدانی کاران ایرانی در کره
تاریخ رویارویی مسی و یامال مشخص شد
یادگار امام میزبان تراکتور و پرسپولیس شد
دفاع راست پرتغالی در پرسپولیس
سرمربی مطرح پریمیر لیگ به فوتبال عربستان پیوست
پیام عارف آقاسی برای هواداران استقلال
فسخ اندونگ از سوی سازمان لیگ تایید نشد
«احمد محمدی» سوت‌های تاثیرگذار و جنجالی
سروش و خداداد محکوم شدند
آاس رم ۱-۰ کومو/ بازگشت گرگ‌ها به مسیر پیروزی+ فیلم
منچستریونایتد ۴ - ۴ بورنموث/ تساوی جون آمیز در اولدترافورد+ فیلم
پرسپولیس از داشتن دفاع راست تکنیکی رنج می‌برد/ بازی جام حذفی با تراکتور بااستراتژی است
باکیچ به بازی با تراکتور می رسد
خسرو حیدری برای دیده شدن اسم پرسپولیس را می آورد
بازیکن مورد نظر پرسپولیس به تیم مسی پیوست
واکنش باشگاه‌های استقلال و خیبر به اتفاقات بازی امروز
واکنش سرمربی کاله به تحمیل اولین شکست به بسکتبال استقلال
برگزاری اردوی مشترک دوومیدانی و وزنه‌برداری در آینده نزدیک!
ساپینتو: صحنه پنالتی نبود/ باید هرچه زودتر آماده آسیا شویم
واکنش تند پیروز قربانی به اظهارات جواد خیابانی: فوتبالیست‌ها هرچه باشند مفت‌خور نیستند!
سرمربی بسکتبال استقلال: خوب شد باختیم!
مدافع استقلال محروم شد
اولین شکست بسکتبال استقلال با حضور حامد حدادی/ ستاره خوش قدم نبود!