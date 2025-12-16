امروز در نشست شورای آموزش و پرورش گیلان با حضور استاندار گیلان و جمعی از مسئولان از کتاب متوسطه" از ایرانمان دفاع می کنیم "رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _  هادی حق شناس ، استاندار گیلان  امروز در شورای آموزش و پرورش استان اظهار کرد : گیلان ظرفیت های بالای در بخش آموزشی دارد. 

استاندار گیلان با بیان اینکه طبق آمار اعلام شده  نمرات گیلان در سطح متوسطه  نسبت به میانگین کشوری رو به کاهش است ، گفت : دلایل کاهش این روند باید بررسی،   ارزیابی و حل شود. 

وی با تاکید بر اینکه گیلان نخبگان ارزشمندی را پرورش و تحویل جامعه داده است، افزود : لذا دانش آموزان باهوش و استعداد بالا در استان داریم لذا مدیریت این قشر توانمند باید مورد توجه مسئولان آموزشی قرار گیرد.‌

حق شناس با تاکید بر اینکه از ظرفیت ها و امکانات موجود آموزشی استان بهینه بهره گرفته شود،  اذعان داشت: با توجه به موقعیت جغرافیایی این استان،  گیلان در سطح نمرات متوسطه نسبت به کل کشور باید در سطح عالی با رتبه های برتر قرار گیرد.‌

استاندار گیلان خاطر نشان کرد : با توجه به وضعیت مطلوب  آنفلونزا در مدارس استان، تا پایان آذر هیچ تعطیلی نخواهیم داشت.‌

وی در ادامه به اهداء عضو دانش آموز ۱۴ ساله لنگرودی اشاره کرد و گفت : بذل و بخشش  و اهداء عضو خانواده دانش آموز احسان پور محمد قابل تقدیر و تحسین است.‌

در این نشست   از کتاب متوسطه از ایرانمان دفاع می کنیم رونمایی شد و    همچنین از مادر دانش آموز حسام پور محمد تجلیل شد. 

تجلیل از معلمان نمونه و اولیا فعال مدارس در اردیبهشت سال آینده  و تحلیل نمرات نهایی دانش آموزان گیلان  از اهم موضوعاتی بود که مطرح شد. 

رونمایی از کتاب

