باشگاه خبرنگاران جوان- علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، با تأکید بر ضرورت بازتعریف اعتبارات این حوزه گفت: اعتبار حوزه جوانان باید متناسب با مأموریت‌های ملی آن بازتعریف شود. در سال‌های اخیر، حجم مأموریت‌های حوزه جوانان به‌صورت مستمر افزایش یافته، اما اعتبارات متناسب با آن رشد نکرده است.

وی با اشاره به مسئولیت‌های قانونی معاونت امور جوانان افزود: امروز این معاونت بر اساس قانون اهداف و وظایف وزارت ورزش و جوانان، برنامه هفتم توسعه و مصوبات شورای عالی نوجوانان و جوانان، مسئول سیاست‌گذاری و هماهنگی ملی در حوزه‌هایی مانند اشتغال جوانان، مهارت‌آموزی، تحکیم خانواده، مشاوره ازدواج، کاهش طلاق، سلامت روان، ساماندهی سمن‌ها، مشارکت اجتماعی، حکمرانی داده‌محور، دیپلماسی جوانان و اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت است.

رحیمی با انتقاد از سهم ناچیز این حوزه از بودجه کشور تصریح کرد: وقتی مجموعه‌ای با این سطح از مسئولیت ملی، کمتر از دو هزارم درصد بودجه کشور را در اختیار دارد، طبیعی است که اجرای کامل و باکیفیت مأموریت‌ها با چالش جدی مواجه شود.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با ارائه آمار‌های بودجه‌ای گفت: سهم معاونت امور جوانان از بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۴ حدود ۰/۰۰۱۷ درصد بوده و از بودجه وزارت ورزش و جوانان نیز کمتر از ۶ درصد به این معاونت اختصاص یافته است. از همین میزان محدود هم حدود ۵۰ درصد صرف حقوق و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر می‌شود و در نهایت، سهم برنامه‌های توسعه‌ای به حدود ۰/۰۰۰۸ درصد بودجه کشور می‌رسد.

وی ادامه داد: این سطح از اعتبار حتی برای اداره یک برنامه ملی در یک حوزه محدود هم کفایت نمی‌کند، چه برسد به مدیریت همزمان مأموریت‌های فرابخشی با اثر مستقیم بر اشتغال، خانواده و سرمایه اجتماعی.

رحیمی با اشاره به عملکرد معاونت امور جوانان در سال ۱۴۰۴ بیان کرد: بهترین دفاع از درخواست افزایش اعتبار، عملکرد قابل اندازه‌گیری است. با وجود محدودیت شدید منابع، خروجی‌های مشخص و قابل رصدی تولید شد.

وی در تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه اشتغال جوانان گفت: سامانه ملی اشتغال جوانان راه‌اندازی شد تا سیاست‌گذاری مبتنی بر داده جایگزین تصمیمات جزیره‌ای شود. در همین چارچوب، ۲۹۱۱ پرونده اشتغال خرد و غیردولتی بررسی و ۸۳۲ طرح به شبکه بانکی معرفی شد که حدود ۷۰ درصد آنها در بخش‌های تولیدی و خدماتی قرار داشتند.

معاون امور جوانان با تأکید بر نقش مهارت‌آموزی افزود: در قالب طرح مهارت‌آموزی تا اشتغال شهید باقری، تلاش کردیم ارتباط واقعی میان آموزش، صنعت و بازار کار ایجاد شود. در سال ۱۴۰۴، ۲۶۷ دوره آموزشی در ۲۰ استان برگزار شد و ۴۳۴۰ جوان به‌صورت هدفمند آموزش دیدند.

وی همچنین همکاری با نیرو‌های مسلح را یکی از نمونه‌های موفق استفاده از ظرفیت‌های ملی دانست و گفت: در سال ۱۴۰۴، ۱۱۲ هزار سرباز تحت آموزش‌های مهارتی مبتنی بر نیاز بازار کار قرار گرفتند و امروز صنایع مختلف برای جذب این نیرو‌های آموزش‌دیده اعلام نیاز کرده‌اند.

رحیمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه حکمرانی جوانان و مشارکت اجتماعی اظهار کرد: مجلس مشورتی جوانان برای شنیده شدن صدای جوانان در فرآیند سیاست‌گذاری شکل گرفت و اقداماتی مانند راه‌اندازی رصدخانه جوانان، توسعه دیپلماسی جوانان، تقویت شبکه شما، سامانه جامع جوان‌پلاس و ابلاغ دستورالعمل خانه‌های جوان با حداقل منابع اجرایی شد.

وی در پاسخ به برخی انتقادات درباره نقش مدیریت گفت: داده‌ها نشان می‌دهد مسئله اصلی در حوزه جوانان کمبود اعتبار است، نه ضعف مدیریت. وقتی با منابع بسیار محدود، این حجم از خروجی قابل سنجش تولید می‌شود، روشن است که با تأمین منابع متناسب، اثرگذاری چندبرابر خواهد شد.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به بخشنامه بودجه ۱۴۰۵ گفت: در این بخشنامه بر نتیجه‌محوری، توسعه اشتغال، مهارت‌آموزی مبتنی بر آمایش استانی، استفاده از منابع قرض‌الحسنه و تقویت مشارکت اجتماعی تأکید شده است، اما اجرای این تکالیف بدون افزایش اعتبار حوزه جوانان عملاً ممکن نیست.

رحیمی در جمع‌بندی نهایی تأکید کرد: مأموریت‌های حوزه جوانان ملی و فرابخشی است، عملکرد سال ۱۴۰۴ قابلیت اجرا و پاسخگویی این حوزه را نشان داده و برنامه‌های سال ۱۴۰۵ نیز کاملاً نتیجه‌محور طراحی شده‌اند. تقویت اعتبارات حوزه جوانان هزینه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری مستقیم در کاهش بیکاری، کاهش آسیب‌های اجتماعی، افزایش سرمایه اجتماعی و تحکیم خانواده است.

وی خاطرنشان کرد: انتظار داریم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، اعتبارات معاونت امور جوانان به‌صورت مؤثر و متناسب با مأموریت‌های قانونی آن افزایش یابد.