رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از افزایش بیماری حاد تنفسی در گیلان خبر داد و گفت: ۲۱۸بیمار در مراکز درمانی گیلان بستری شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ دکتر محمد تقی آشوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از افزایش بیماری حاد تنفسی در گیلان خبر داد و گفت: طبق آزمایش ها انجام شده  و گزارش های دریافتی وضعیت این بیماری در گیلان در حالت هشدار قرار دارد. 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه ۲۱۸بیمار در مراکز درمانی گیلان بستری هستند، افزود : ۵۰ درصد از بیماران را کودکان و دانش آموزان  تشکیل داده اند.

دکتر آشوبی با اشاره به وضعیت هشدار خواستار تعطیلی مدارس شد،  افزود : از عموم هموطنان خواستاریم که موارد بهداشتی را رعایت کنند و حد امکان از حضور در اماکن پر تردد  اجتناب کنند. 

