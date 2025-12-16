رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از افزایش بیماری حاد تنفسی در گیلان خبر داد و گفت: ۲۱۸بیمار در مراکز درمانی گیلان بستری شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ دکتر محمد تقی آشوبی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از افزایش بیماری حاد تنفسی در گیلان خبر داد و گفت: طبق آزمایش ها انجام شده و گزارش های دریافتی وضعیت این بیماری در گیلان در حالت هشدار قرار دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان با اشاره به اینکه ۲۱۸بیمار در مراکز درمانی گیلان بستری هستند، افزود : ۵۰ درصد از بیماران را کودکان و دانش آموزان تشکیل داده اند.

دکتر آشوبی با اشاره به وضعیت هشدار خواستار تعطیلی مدارس شد، افزود : از عموم هموطنان خواستاریم که موارد بهداشتی را رعایت کنند و حد امکان از حضور در اماکن پر تردد اجتناب کنند.