نمایندگان مازندران در رقابتی میلیمتری در جایگاه اول تا چهارم گروه دوم لیگ دسته اول والیبال کشور قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - پس از برگزاری مسابقات هفته هشتم روه دوم لیگ دسته اول والیبال کشور، کود گلفام آمل با ۱۸ امتیاز صدرنشین شد و تیم‌های نیروانا آمل، تهران بیشه چمستان و شوکاشور آمل همگی با ۵ برد و ۱۶ امتیاز و به خاطر اختلاف در معدل پوئن شکنی، رتبه‌های دوم تا چهارم را از آن خود کردند.

کود گلفام آمل در مهمترین بازی هفته هشتم که جنگ برای صدرنشینی بود، همشهری اش نیروانا را شکست داد.

در این بازی کود گلفام آمل در ۳ دست با نتایج ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۳ پیروز شد تا ضمن فتح شهرآورد جای تیم نیروانا را در صدر جدول بگیرد.

تهران بیشه چمستان با همین نتیجه مقدم قزوین را از پیش روبرداشت.

این بازی در ۳ دست و با نتایج ۲۵ بر ۱۵، ۳۵ بر ۳۳ و ۲۵ بر ۲۱ به سود تهران بیشه چمستان به پایان رسید.

شوکا شور دماوند آمل هم که در سالن ورزشی شهید پورکاوه تهران به مهمانی نیروی زمینی رفته بود، با حساب ۳ بر ۱ بر حریف غلبه کرد.

شوکا شور آمل با نتایج ۲۵ بر ۱۷، ۲۷ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۱۷ در دست‌های اول، دوم و چهارم پیروز شد و در دست چهارم ۲۵ بر ۲۲ نتیجه را واگذار کرد.

عقاب نهاجا دیگر تیم پیروز هفته هشتم گروه دوم مسابقات لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور بود.

این تیم ۳ بر صفر کاسپین شهر بهشت را شکست داد.

نتیجه دست‌های اول تا سوم این بازی ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۱۷ به سود عقاب نهاجا بود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: مسابقات والیبال ، لیگ والیبال
خبرهای مرتبط
مازندران با ۴ نماینده در لیگ دسته اول والیبال کشور
شروع طوفانی گلفام و صدرنشینی شوکاشور در لیگ یک والیبال کشور + فیلم
یک پیروزی و یک شکست برای مازندران در آغاز لیگ یک والیبال کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کشف پیکر بی جان بانوی کوهنورد در قله دماوند
طرح‌های مدیریت پسماند مازندران در مراحل نهایی قرار دارند
آماده باش تمامی نیرو‌های راهداری مازندران
۷۸ فوتی ناشی از حوادث کار در مازندران
متلاشی شدن باند سارقان کابل برق با ۴۱ فقره سرقت در بابل
توزیع ۷۶ تن برنج خارجی تنظیم بازاری در ساری
دستگیری کلاهبردار حرفه‌ای و جاعل عنوان در گلوگاه
پرهیز از سفر‌های غیر ضروری به مناطق ییلاقی و کوهستانی
پرونده موتور سیکلت قاچاق روی میز تعزیرات
قهرمانی دراماتیک محسن امیرکلا در روز پرحاشیه لیگ برتر فوتبال جوانان مازندران + فیلم
آخرین اخبار
دستگیری کلاهبردار حرفه‌ای و جاعل عنوان در گلوگاه
پیشگیری از جرم؛ راهبردی موثر‌تر از مقابله پس از وقوع
قهرمانی دراماتیک محسن امیرکلا در روز پرحاشیه لیگ برتر فوتبال جوانان مازندران + فیلم
کشف پیکر بی جان بانوی کوهنورد در قله دماوند
متلاشی شدن باند سارقان کابل برق با ۴۱ فقره سرقت در بابل
پرهیز از سفر‌های غیر ضروری به مناطق ییلاقی و کوهستانی
پرونده موتور سیکلت قاچاق روی میز تعزیرات
توزیع ۷۶ تن برنج خارجی تنظیم بازاری در ساری
آماده باش تمامی نیرو‌های راهداری مازندران
طرح‌های مدیریت پسماند مازندران در مراحل نهایی قرار دارند
۷۸ فوتی ناشی از حوادث کار در مازندران
هموطنان از سفرهای غیرضروری به مازندران خودداری کنند
ایجاد کارخانه‌های کمپوست واردات کود را ۷۰۰ هزار تُن کاهش داد