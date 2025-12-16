نمایندگان مازندران در رقابتی میلیمتری در جایگاه اول تا چهارم گروه دوم لیگ دسته اول والیبال کشور قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - پس از برگزاری مسابقات هفته هشتم روه دوم لیگ دسته اول والیبال کشور، کود گلفام آمل با ۱۸ امتیاز صدرنشین شد و تیمهای نیروانا آمل، تهران بیشه چمستان و شوکاشور آمل همگی با ۵ برد و ۱۶ امتیاز و به خاطر اختلاف در معدل پوئن شکنی، رتبههای دوم تا چهارم را از آن خود کردند.
کود گلفام آمل در مهمترین بازی هفته هشتم که جنگ برای صدرنشینی بود، همشهری اش نیروانا را شکست داد.
در این بازی کود گلفام آمل در ۳ دست با نتایج ۲۵ بر ۲۱، ۲۵ بر ۲۱ و ۲۵ بر ۲۳ پیروز شد تا ضمن فتح شهرآورد جای تیم نیروانا را در صدر جدول بگیرد.
تهران بیشه چمستان با همین نتیجه مقدم قزوین را از پیش روبرداشت.
این بازی در ۳ دست و با نتایج ۲۵ بر ۱۵، ۳۵ بر ۳۳ و ۲۵ بر ۲۱ به سود تهران بیشه چمستان به پایان رسید.
شوکا شور دماوند آمل هم که در سالن ورزشی شهید پورکاوه تهران به مهمانی نیروی زمینی رفته بود، با حساب ۳ بر ۱ بر حریف غلبه کرد.
شوکا شور آمل با نتایج ۲۵ بر ۱۷، ۲۷ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۱۷ در دستهای اول، دوم و چهارم پیروز شد و در دست چهارم ۲۵ بر ۲۲ نتیجه را واگذار کرد.
عقاب نهاجا دیگر تیم پیروز هفته هشتم گروه دوم مسابقات لیگ دسته اول والیبال باشگاههای کشور بود.
این تیم ۳ بر صفر کاسپین شهر بهشت را شکست داد.
نتیجه دستهای اول تا سوم این بازی ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۱۷ و ۲۵ بر ۱۷ به سود عقاب نهاجا بود.