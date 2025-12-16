سازمان هنری اوج در سومین شب اوج هنر از جعفر دهقان هنرمند پیشکسوت سینما و تلویزیون تجلیل و تقدیر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - امروز سهشنبه ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۴ سومین شب اوج هنر با پاسداشت جعفر دهقان هنرمند پیشکسوت سازمان هنری رسانهای اوج برگزار شد. در ابتدای این مراسم آیاتی از کلامالله مجید قرائت و سپس سرود ملی کشورمان پخش شد.
سپس جهانبخش سلطانی پیشکسوت تلویزیون بیان کرد: از جعفر دهقان عزیز که ادای دینی کردند به شهدای هفت سال دفاع مقدس ممنونم. در ارتباط با فعالیتهای جعفر دهقان، دوست عزیز و خیلی خوبم کارهای مشترکی داشتیم و این ارتباط منجر به رفت و آمد خانوادگی هم شد. در آثاری چون مردان آنجلس، حضرت یوسف، حماسه مجنون، سر دلبران و آتش و شبنم در کنار هم بودیم. کارهای جعفر دهقان قابل ستایش است.
وی ادامه داد: در گذشته چون سینما به هشت سال دفاع مقدس برمیگشت میتوانست پیام خوبی برای جامعه و مردم داشته باشد، چون هنرمندان خاکریز بچههای هشت سال دفاع مقدس هستند. دوران بسیار با برکت و بسیار خوب با جعفر دهقان داشتیم. هیچ وقت پشت صحنه کارها فراموش نمیشود. حتی در این اواخر در اثر سر دلبران خاطرات خوبی داشتیم.
وی تاکید کرد: جعفر دهقان مفاهیم و پیامی که در تصاویر فرهنگ و هنر است نه فقط برای سرگرمی و گذراندن روزگار است بلکه خود فیلمها به معنای واقعی آثار هستند. درهرحال خیلی خوشحالم که جعفر دهقان مورد توجه قرار گرفت و حضور ایشان در چنین موقعی جای تقدیر دارد، ایشان به معنای واقعی ایثار کردند، امورات سخت میگذشت. جعفر دهقان اهل دل و معرفت است و بر پایه ایمان و عشق فعالیت کرد.
در ادامه جلیل فرجاد هنرمند پیشکسوت بیان کرد: اگر کارگردان هایی چون کمال تبریزی نباشند، کسانی چون ما هم نیستیم. خوشحالم که از من دعوت شد و گفتند در این مراسم باشم. گناه نکردن آقای دهقان جزء شاخصههای شخصیتی ایشان است که باید از ایشان آموخت. در ابتدا فرد باید نقش را باور کند و سپس نقش را به دیگران منتقل کند.
وی تاکید کرد: جعفر دهقان طی این سالها به خوبی توانسته نقش ایفا کند و حس را انتقال دهد. وقتی نقش پذیری خوب باشد، به دل مینشیند. وقتی کارنامه جعفر دهقان را مشاهده میکنیم اوج موفقیت است ولی آیا در کلام ایشان فخر فروشی میبینید؟ خیر.
وی افزود: جعفر دهقان هربار ایفای نقشکرد تواضع و فروتنی اش بیشتر شد. لذا در تمام لحظات عمرش توانست زیبا و دیدنی دیده شود. به خود میبالم در چنین روزی چنین سعادتی دارم و در این روز احساساتم را کمی با کلام انتقال کنم. جعفردهقان توانمند است و اخیرا به ایشان درجه هنری دارند. درجه هنری به فردی میدهند که نقشهای مختلف را بازی کند و بدرخشد.
سپس کمال تبریزی ضمن سلام و خیرمقدم به دوستان بیان کرد: به دعوت جعفر عزیز اینجا هستم، حس کردم جعفر دوست دارد اینجا باشم و فقط با خاطر ایشان به این مراسم آمدم. به سه نکته اشاره میکنم در سینما یک معلم بزرگ در وجود دارد و یک اشارهای میکند و میگوید هنرمند و به خصوص بازیگر باید یک پالایش درونی داشته باشد و اصلا به این فکر نکند که قراراست چقدر برایش دستمزد در نظر بگیرند، بلکه مورد اولیه پالایش است. امروز در بازیگران خیلی به ندرت چنین امری را میبینیم و یکی از این ویژگیها جعفر دهقان است که با عشق و صداقت هنر خود را انجام میدهد. صداقت در نقش باعث میشود به قدرت بازیگری دست پیدا کند.
وی ادامه داد: کارهای جعفر دهقان تنوع بسیاری داشته است، اما در کار سرزمین کهن نقش شخصیتی به نام ناصر قصاب داشت و فکر میکنم اگر به جای جعفر دهقان هر کس دیگر را انتخاب میکردم، کار به این صورت فعلی در نمیآمد. جعفر دهقان طوری این شخصیت را ایجاد کرد که باور پذیر باشد و ما بتوانیم در زمان قدیم باشیم و ارتباط بگیریم. بدون اغراق میگویم جعفر دهقان به خوبی از پس این نقش برآمد.
وی تاکید کرد: مطمئنم همه کارگردانهایی که با جعفر دهقان کار کردند و قرار است کار کنند یک حس صمیمیتی ایجاد میشود که کمتر در دیگران میبینید.
محمد فیلی عنوان کرد: درست است سنم بیست سال بیشتر از جعفر است؛ اما خیلی چیزها از جعفر آموختم و شاگردی کردم. همه حرفها زده شد و تکرارش بی خود است. صبوری را از جعفر دهقان آموختم و ساعتها با ایشان منتظر مینشستم همین امر باعث شد صبور باشم. شش الی هفت کار سینمایی و سریالی با جعفر کار کردم و بسیار آموختم.
وی تاکید کرد: امشب برای من افتخار بود. اصلا خبری نداشتم. چند روز پیش آسیب دیدم و تمام بدنم درد میکند. اما به عشق جعفر آمدم تا در این مراسم باشم. ما همیشه با یکدیگر در تماس هستیم و دوستی به این نیست وقتی در جمع یکدیگر را میبینیم حال یکدیگر را بپرسیم.
در ادامه گلعلی بابایی نویسنده بیان کرد: جای صحبت بنده نیست اما به جهت ارادتی که با جعفر عزیز داشتم. آمدم تا عرض ادب کنم. در ذهن ما جوانهای نسل اول انتخاب که اهل سینما بودیم، سینما یعنی نماد فیلمهای فارسی، اما وقتی انقلاب پیروز شد. ارتباط ما مستقیم و غیر مستقیم با اهالی سینما، فرج الله سلحشور، بهزادپور و دهقان شکل گرفت. لذا بچههای انقلاب سینمایی را ساختند که میتواند ابتذال نباشد و دارای هنر باشد. لذا فیلمهای جنگی جعفر دهقان مانند پرواز در شب در ذهن ما ماندگار است. جعفر دهقان را نقشهای مختلف دیدیم و شیرینی بازی ایشان در نقشهای مختلف حس میشد.
جعفر دهقان پس از دریافت لوح تقدیر بیان کرد: خیلی خوشحال شدم و امروز یکی از روزهایی است که فراموش نخواهم کرد. کار تئاتر را از کودکی شروع کردم و به پیروزی انقلاب خوردیم و کلا ۱۰ الی ۱۲ نفر بودیم که در حوزه هنری شروع به کار کردیم. سال ۵۹ اولین کار خود را با نام توجیه شروع کردم. سپس ۴۰ فیلم سینمایی و نزدیک به پنجاه سریال چند قسمتی دارم. کارها کارهای سنگینی بود. هشت سال جنگ دفاع مقدس تمام شد ولی متاسفانه سینمای دفاع مقدس هم تعطیل شد و بگذریم که مکانهایی مثل اوج کم و بیش کار دفاع مقدس انجام داد. فراموش کردن دفاع مقدس یعنی فراموش کردن بچههای جنگ. درد و دل بسیار است و زمان برای صحبت نیست.
وی تاکید کرد: سینمای جنگ تعطیل و فراموش شد و من هم از آن دسته بازیگرانی نیستم که بخواهم در فیلمهای عشق و عاشقی بازی کنم چون چنین کسی نیستم و نمیتوانم. لذا سینمای دینی و کارهای تاریخی شروع شد. کارم را با تلویزیون با مردان آنجلس شروع کردم و خداراشکر همکاری ام با تلویزیون درباره یک اثری از قرآن بود.
وی افزود: همیشه میگویم خدا من را خیلی دوست داشت و دارد. همیشه کارهایی جلوی رویم قرار داده است که مردم دوست داشتند. با کارگردانهایی کار کردم که از هر لحاظ آنها را بسنجیم بی نظیر هستند. خدا کارگردانهای بزرگ را در زندگی ام قرار داد و خدارا شکر من آموختم و من از بزرگان چیزهای بسیاری یاد گرفتم. سعی کردم این موارد جزئی از وجودم باشد.
دهقان تاکید کرد: شصت و شش سال دارم، سن دوستان از من بیشتر است و گنجینههای کشور هستند که متاسفانه سینمای ما این عزیزان را فراموش میکنند. مگر میشود کسانی چون این عزیزان فراموش شوند؟ نمیشود. چرا از این گنجینه استفاده نمیشود؟ در سینمای ایران وقتی سن بالا میرود، افراد به فراموشی سپرده میشوند. ما دستمزد میلیاردی نگرفتیم. دست من در فیلم پرواز در شب ۲۰ هزار دستمزد داشتم. کمی جلوتر دستمزدهای خوب گرفتیم ولی نه میلیاردی، دستمزدهایی که زندگی را بگذرانیم.