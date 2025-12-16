طبق گزارش های اعلام شده و افزایش بارش ها در استان گیلان دستگاههای ستاد مدیریت بحران گیلان در آماده باش کامل قرار دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _ هادی حق شناس، استاندار گیلان گفت : طبق گزارش دریافتی از هواشناسی شاهد بارش های شدید طی ۲ روز آینده در استان خواهیم بود‌.

استاندار گیلان با بیان اینکه همه دستگاهای ذی ربط باتوجه به شرایط اعلام شده در آماده باش کامل باشند، گفت : صرفه جویی مصرف انرژی طی این مدت مورد توجه قرار گیرد‌.

وی به بیمه کشاورزی و تاکید بر بیمه شدن دامها اشاره و تصریح کرد : با کمترین هزینه و بیمه شدن دامداران و کشاورزان بعد از تلفات در بحران ها ، هزینه ها از طریق بیمه پرداخت می شود .

حق شناس به شرایط افزایش بیماری حاد تنفسی در گیلان اشاره و خاطر نشان کرد: فردا چهار شنبه ۲۶ آذر همه مقاطع تحصیلی غیر حضوری شد.

استاندار گیلان ادامه داد: تا روز یکشنبه مقاطع ابتدایی غیر حضوری می باشند و مابقی مقاطع تعطیل نیست.‌

وی به دور کاری مادران دارای فرزند زیر ۱۲ سال اشاره کرد و گفت : مادران این گروه سنی در این مدت نیز دور کار می باشند.

حق شناس به شب یلدا اشاره و اذعان داشت : اول دی که مصادف با شب آئینی یلدا است همه کارمندان می توانند شناور و با یک ساعت تاخیر در محل کار حاضر باشند.‌

ذخیره آرد ، سوخت ، آماده باش شهرداری ، حمل و نقل، گاز و اسکان اضطراری ، هلال احمر ، کشاورز ی و دامداران از اهم موضوعاتی بود که امروز در ستاد مدیریت بحران گیلان مطرح شد‌‌.‌