طبق گزارش های اعلام شده و افزایش بارش ها در استان گیلان دستگاههای ستاد مدیریت بحران گیلان در آماده باش کامل قرار دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی _  هادی حق شناس، استاندار گیلان گفت : طبق گزارش دریافتی از هواشناسی شاهد بارش های شدید طی ۲ روز آینده  در استان خواهیم بود‌. 

استاندار گیلان با بیان اینکه همه دستگاهای ذی ربط باتوجه به شرایط اعلام شده در آماده باش کامل  باشند، گفت : صرفه جویی مصرف  انرژی طی این مدت مورد توجه قرار گیرد‌. 

وی به بیمه کشاورزی و تاکید بر بیمه شدن  دامها اشاره  و تصریح کرد :  با کمترین هزینه و بیمه شدن دامداران و کشاورزان بعد از تلفات در بحران ها ، هزینه ها از طریق بیمه پرداخت  می شود . 

حق شناس به شرایط افزایش بیماری حاد تنفسی در گیلان اشاره و خاطر نشان کرد: فردا چهار شنبه ۲۶ آذر همه مقاطع تحصیلی غیر حضوری شد.

استاندار گیلان ادامه داد: تا روز یکشنبه مقاطع ابتدایی  غیر حضوری می باشند و مابقی مقاطع تعطیل نیست.‌

وی به دور کاری مادران دارای فرزند زیر ۱۲ سال اشاره کرد و گفت : مادران این گروه سنی در این مدت نیز دور کار می باشند. 

حق شناس به شب یلدا اشاره و اذعان داشت : اول دی  که مصادف با شب آئینی یلدا است همه کارمندان می توانند شناور و با یک ساعت تاخیر در محل کار حاضر باشند.‌ 

 ذخیره آرد ، سوخت ،  آماده باش شهرداری ، حمل و نقل، گاز و اسکان اضطراری ، هلال احمر  ، کشاورز ی و دامداران  از اهم موضوعاتی بود که امروز در ستاد مدیریت بحران گیلان مطرح شد‌‌.‌

