باشگاه خبرنگاران جوان _ پلیس فتای استان اردبیل در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مردم در آستانه شب یلدا مراقب ترفند جدید کلاهبرداری باشند چرا که مجرمان سایبری از احساسات و مناسبت‌های ملی سوءاستفاده و با ارسال لینک‌های جعلی اقدام به کلاهبرداری از کاربران فضای مجازی می‌کنند.

در بخشی از این اطلاعیه که روز سه‌شنبه منتشر شد، آمده است: شهروندان مراقب پیامک‌ها و لینک‌های مشکوک با عناوینی مانند "هدیه یلدایی"، "جایزه ویژه شب یلدا" و "بسته حمایتی" باشند.

این اطلاعیه افزوده است: مردم اگر پیامکی با وعده هدیه چهار میلیون تومانی شب یلدا دریافت کردند، مراقب باشند، این یک تله خطرناک برای سرقت تمام موجودی حساب‌های بانکی است.

رییس پلیس فتا استان اردبیل هم گفت: پشت پیامک‌های وسوسه‌انگیز همچون "برای شب یلدا نفری چهار میلیون تومان واریز می‌کنند" و یا "روی لینک بزن تا جا نمونی" بر صفحه گوشی موبایل دامی تلخ برای خالی کردن آنی حساب بانکی پنهان شده است.

سرهنگ "علی قهرمان طالع" افزود: متاسفانه هنوز نیمی از کل پرونده‌های پلیس فتا به کلاهبرداری از طریق فیشینگ و ارسال لینک‌های آلوده اختصاص دارد.

وی ادامه داد: شگرد کلاهبرداران یک کلیک با هدف خالی کردن حساب است و ساز و کار این کلاهبرداری بسیار ساده و در عین حال ویرانگر است.

رییس پلیس فتای استان اردبیل افزود: قربانی پس از دریافت پیامک روی لینک کلیک می‌کند و با این کلیک یک بدافزار مخرب بدون اطلاع کاربر بر روی تلفن همراه نصب می‌شود، این نرم‌افزار جاسوسی به تمام اطلاعات گوشی از جمله گالری تصاویر، فهرست مخاطبان و مهم‌تر از همه اطلاعات و رمز‌های حساب‌های بانکی دسترسی پیدا می‌کند.

سرهنگ قهرمان طالع گفت: در یک لحظه تمام موجودی حساب فرد به مقصدی نامعلوم منتقل می‌شود، سارقان سایبری با در اختیار داشتن اطلاعات می‌توانند به راحتی حساب را خالی کنند.

وی تصریح کرد: یکی از نکات نگران‌کننده این است که این پیامک آلوده ممکن است از شماره تلفن یکی از دوستان یا آشنایان شما ارسال شود. چون وقتی تلفن یک فرد هک می‌شود، بدافزار به صورت خودکار خودش را برای تمام مخاطبان او ارسال می‌کند.

وی گفت: صرفاً به این دلیل که پیامک را از یک شماره آشنا دریافت کرده‌اید، به آن اعتماد نکنید و هرگز روی لینک‌های ناشناس کلیک نکنید.

وی افزود: اگر به هر دلیلی روی چنین لینکی کلیک کردید و احساس می‌کنید تلفن همراه شما عملکرد غیرعادی دارد، زمان اهمیت حیاتی دارد، فوری گوشی خود را در حالت پرواز (Airplane Mode) قرار دهید تا دسترسی هکر به دستگاه قطع شود و در سریع‌ترین زمان ممکن به یکی از دفاتر پلیس فتا مراجعه کرده و موضوع را گزارش دهید.

ایرنا