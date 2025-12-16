باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی - با حضور امیر سرتیپ ولی رحمانی فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی و جهادی ارتش و امیر سرتیپ مسلم یعقوبی معاون پارلمانی ارتش و همچنین مسئولین شهرستان میانه، عملیات اجرایی بیش از ۲۰ پروژه عمرانی و خدماتی در مناطق مختلف این شهرستان آغاز شد.

این پروژه‌ها در حوزه‌های راه‌سازی، مدرسه‌سازی، آبرسانی روستایی، جهاد کشاورزی، توسعه ورزشی، آبخیزداری و احداث پایگاه‌های اورژانس و آتش‌نشانی پیش‌بیمارستانی اجرا خواهند شد.

بر اساس اعلام مسئولان، برای اجرای این طرح‌ها اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است.