با حضور امیر سرتیپ ولی رحمانی فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی و جهادی ارتش و امیر سرتیپ مسلم یعقوبی معاون پارلمانی ارتش و همچنین مسئولین شهرستان میانه، عملیات اجرایی بیش از ۲۰ پروژه عمرانی و خدماتی در مناطق مختلف این شهرستان آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی - با حضور امیر سرتیپ ولی رحمانی فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی و جهادی ارتش و امیر سرتیپ مسلم یعقوبی معاون پارلمانی ارتش و همچنین مسئولین شهرستان میانه، عملیات اجرایی بیش از ۲۰ پروژه عمرانی و خدماتی در مناطق مختلف این شهرستان آغاز شد.

این پروژه‌ها در حوزه‌های راه‌سازی، مدرسه‌سازی، آبرسانی روستایی، جهاد کشاورزی، توسعه ورزشی، آبخیزداری و احداث پایگاه‌های اورژانس و آتش‌نشانی پیش‌بیمارستانی اجرا خواهند شد.

بر اساس اعلام مسئولان، برای اجرای این طرح‌ها اعتباری بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافته است.

برچسب ها: پروژه عمرانی ، اعتبار
خبرهای مرتبط
اعتبار ۳۰ تا ۵۰ میلیاردی برای پروژه عباس آباد-کاهک
۳۳ میلیارد تومان پارسال برای اجرای طرح‌های عمرانی کوهین هزینه شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کلنگ‌زنی بیش از ۲۰ پروژه عمرانی و خدماتی در شهرستان میانه
آخرین اخبار
کلنگ‌زنی بیش از ۲۰ پروژه عمرانی و خدماتی در شهرستان میانه
راه‌اندازی ۲ پلتفرم ملی برای فروش مستقیم محصولات زنان روستایی و عشایری
آیین بزرگداشت دومین سالگرد رحلت استاد علی نظمی تبریزی
محدودیت منابع آبی و نبود امکان افزایش سطح زیر کشت
آیین تجلیل از صاحبان صنایع وافتخار آفرینان حوزه اقتصادی