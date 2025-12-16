عملیات جستجو توسط هلال احمر و نیروهای مردمی آغاز شده است.

بر اساس منابع محلی، خبرها از غرق شدن یک کودک در روستای کروئیه از توابع بخش رویدر شهرستان خمیر حکایت دارد.

گفته می شود یک کودک که در کنار مادرش به تماشای سیلاب نشسته بودند در رودخانه غرق شد.در پی وقوع این اتفاق، تیم هلال احمر به محل اعزام تا عملیات جستجو را انجام دهند.

طیب درسار، دهیار روستای کروئیه، اعلام کرد: عصر امروز دو دختر ۵ و ۹ ساله که به همراه خانواده برای تماشای سیلاب به حاشیه رودخانه در روستای کروئیه رفته بودند، به دلیل لغزندگی مسیر، دچار حادثه شده و به داخل سیلاب سقوط کردند.

وی افزود: با تلاش و فداکاری پدر و مادر، کودک ۵ ساله از داخل آب نجات پیدا کرد، اما متأسفانه دختر ۹ ساله توسط جریان شدید آب با خود برده شد.

