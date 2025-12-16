عملیات جستجو توسط هلال احمر و نیروهای مردمی آغاز شده است.

بر اساس منابع محلی، خبرها از غرق شدن یک کودک در روستای کروئیه از توابع بخش رویدر شهرستان خمیر حکایت دارد.

گفته می شود یک کودک که در کنار مادرش به تماشای سیلاب نشسته بودند در رودخانه غرق شد.در پی وقوع این اتفاق، تیم هلال احمر به محل اعزام تا عملیات جستجو را انجام دهند.

طیب درسار، دهیار روستای کروئیه، اعلام کرد: عصر امروز دو دختر ۵ و ۹ ساله که به همراه خانواده برای تماشای سیلاب به حاشیه رودخانه در روستای کروئیه رفته بودند، به دلیل لغزندگی مسیر، دچار حادثه شده و به داخل سیلاب سقوط کردند.
وی افزود: با تلاش و فداکاری پدر و مادر، کودک ۵ ساله از داخل آب نجات پیدا کرد، اما متأسفانه دختر ۹ ساله توسط جریان شدید آب با خود برده شد.

.

برچسب ها: غرق شدن ، کودک
خبرهای مرتبط
تصاویری از سوپرسل مونسون در بندر شهید رجایی بندرعباس + فیلم
«حال خوش زندگی»؛ ساحل بندرعباس غرق در شور کودکانه شد 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بارش باران و راه افتادن آب در خیابان های بندرتاریخی کُنگ و بندرعباس
دومین بارش باران پاییزی در هرمزگان + فیلم
هرمزگان زیر سایه سامانه بارشی؛ توقف تردد دریایی، انسداد محور بندرخمیر و لغو پرواز‌ها
آماده‌باش نیروی عملیاتی هلال‌احمر هرمزگان در پی بارندگی‌ها
چهار پرواز از فرودگاه بندرعباس لغو شد
باغ‌های قدیمی رودان، جوان می‌شود
آخرین اخبار
باغ‌های قدیمی رودان، جوان می‌شود
هرمزگان زیر سایه سامانه بارشی؛ توقف تردد دریایی، انسداد محور بندرخمیر و لغو پرواز‌ها
آماده‌باش نیروی عملیاتی هلال‌احمر هرمزگان در پی بارندگی‌ها
چهار پرواز از فرودگاه بندرعباس لغو شد
دومین بارش باران پاییزی در هرمزگان + فیلم
بارش باران و راه افتادن آب در خیابان های بندرتاریخی کُنگ و بندرعباس
حمله پلنگ به دام ها‌ی بخش رودخانه شهرستان رودان