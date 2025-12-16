رهبر انقلاب در دیدار دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت ۵۵۸۰ شهید استان البرز تاکید کردند: ارزش‌ها و انگیزه‌های شهدا باید به نسل بعد انتقال یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت ۵۵۸۰ شهید استان البرز با حضور در حسینیه امام خمینی(ره) با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار، یکی از کارهای مهم در شرایط کنونی را انتقال انگیزه‌ها و ارزش‌های دوران دفاع مقدس به نسل جوان دانستند و گفتند: جوان‌های امروز ما جوانان خوبی هستند و به‌رغم امکانات پیشرفته‌ای که برای انتقال محتوا و مفاهیم مختلف به ذهن آنان وجود دارد اما توانسته‌اند هویت دینی خود را حفظ کنند و باید از این بستر جهت تبیین و انتقال هنرمندانه ارزش‌ها به جوانان استفاده کرد.

رهبر انقلاب، شوق به لقاء‌الله و احساس تکلیف دینی در میان رزمندگان دفاع مقدس را از جمله ده‌ها ارزش و انگیزه‌های آن دوران برشمردند و با تأکید بر اینکه نباید گذاشت این انگیزه‌ها خاموش شوند، افزودند: رفتاری که انسان از برخی دستگاه‌های فرهنگی و برخی دستگاه‌ مسئول مشاهده می‌کند، همت و تلاش برای انتقال ارزش‌های دفاع مقدس را نشان نمی‌دهد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه انتقال ارزش‌ها و انگیزه‌های دوران دفاع مقدس به نسل جدید نیازمند کار هنرمندانه و پیگیری بی‌وقفه است، خاطر نشان کردند: به‌رغم همه سختی‌ها و تنگدستی‌ها و مشکلات، نقاط مثبت فراوان و آمادگی‌های زیادی برای حرکت در جهت اسلام و انقلاب در کشور وجود دارد که باید تقویت شوند.

ایشان ضمن تجلیل از مردم استان البرز به‌ویژه خانواده‌های شهدای این استان و قدردانی از دست‌اندرکاران کنگره بزرگداشت شهدای استان البرز، حضور افرادی از نقاط مختلف ایران را در کرج، یک مزیت دانستند و گفتند: اگر بزرگداشت شهدا و انتقال پیام و ارزش‌های آن شهیدان به‌خوبی انجام شود می‌تواند به‌واسطه همین مزیت به دیگر نقاط کشور نیز منتقل گردد.

همچنین سخنان رهبر معظم انقلاب امشب در محل برگزاری این همایش در کرج منتشر شد.

 

برچسب ها: حضرت آیت الله خامنه ای ، رهبر انقلاب ، کنگره شهداء
خبرهای مرتبط
مراسم جشن میلاد حضرت زهرا سلام‌الله‌علی‌ها در حسینیه امام خمینی (ره) با حضور رهبر انقلاب
دیدار هزاران نفر از زنان و دختران با رهبر انقلاب اسلامی
رهبر انقلاب فعال‌ترین راوی جنگ ۱۲ روزه + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱۸
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۰ ۲۵ آذر ۱۴۰۴
فدایی رهبرم هستم.
۴۹
۲۴
پاسخ دادن
احضار سفیر قبرس در اعتراض به موضع مداخله‌جویانه علیه تمامیت سرزمینی ایران
قطعی گاز صنایع در زمستان با تأخیر انجام می‌شود/ گاز بخش خانگی قطع نمی‌شود
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۶ آذر
افزایش ۱۶۰ میلیونی ظرفیت جابجایی مسافر در قطارهای حومه تهران طی ۳ سال
تأکید عراقچی بر عزم ملت ایران در دفاع از حقوق قانونی هسته‌ای
تأکید وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح بر همکاری دوطرفه با شرکت‌های فناور
کشور به سند ملی نوآوری نیاز دارد
رایزنی نبیه بری و سفیر ایران درباره تحولات لبنان و منطقه
رئیس جمهور: دانش‌آموزان باید مهارت‌هایی را بیاموزند که با نیاز‌های روز همخوانی داشته باشد
طرح محله‌محوری بستری برای مشارکت اجتماعی معلولان است
آخرین اخبار
طرح محله‌محوری بستری برای مشارکت اجتماعی معلولان است
صفحه نخست روزنامه‌ها - چهارشنبه ۲۶ آذر
قطعی گاز صنایع در زمستان با تأخیر انجام می‌شود/ گاز بخش خانگی قطع نمی‌شود
افزایش ۱۶۰ میلیونی ظرفیت جابجایی مسافر در قطارهای حومه تهران طی ۳ سال
رئیس جمهور: دانش‌آموزان باید مهارت‌هایی را بیاموزند که با نیاز‌های روز همخوانی داشته باشد
تأکید عراقچی بر عزم ملت ایران در دفاع از حقوق قانونی هسته‌ای
رایزنی نبیه بری و سفیر ایران درباره تحولات لبنان و منطقه
احضار سفیر قبرس در اعتراض به موضع مداخله‌جویانه علیه تمامیت سرزمینی ایران
تأکید وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح بر همکاری دوطرفه با شرکت‌های فناور
کشور به سند ملی نوآوری نیاز دارد
رهبر انقلاب: ارزش‌ها و انگیزه‌های شهدا باید به نسل بعد انتقال یابد
حضور عراقچی در مجلس دومای‌روسیه
سردار جلالی: سازمان پدافند غیرعامل برای همکاری با نیروی پدافند هوایی آمادگی کامل دارد
پزشکیان: موفقیت نظام درمانی در گرو تقدم بخشیدن پیشگیری بر درمان است 
عارف: کیفیت خودرو اولویت جدی است
دیدار دبیر شورای عالی امنیت ملی با مشاور رهبر معظم انقلاب
شتاب‌بخشی به کریدور راهبردی شمال-جنوب؛ محور دیدار لاریجانی و معاون نخست‌وزیر روسیه در تهران
قالیباف: موفقیت در حکمرانی با توجه به نخبگان، مردم و اصول «فرهنگ پایه» محقق می‌شود
عراقچی وارد مسکو شد
فرمانده کل ارتش: موانع پیش روی پژوهشگران برداشته شود
دستور فرمانده کل ارتش برای کمک به ستاد بحران
ایران خواستار فرایندی شفاف و فراگیر در انتخاب دبیرکل بعدی سازمان ملل شد
حذف ارز ترجیحی باعث جهش قیمت‌ها می‌شود/ رانت در نحوه تخصیص و نظارت نهفته است