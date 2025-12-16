باشگاه خبرنگاران جوان - حسین ذوالفقاری در آئین افتتاحیه سلسله کارگاه‌های آموزشی نهضت فراگیر پیشگیری از اعتیاد «یاریگران زندگی» در مشهد، اظهار کرد: همه می‌دانند هیچ‌کس نمی‌تواند یک شب تنها بخوابد و از آسیب‌های اجتماعی در امان بماند. اگر قرار باشد جنگی را نام ببریم که ۲۰ تا ۲۵ درصد جمعیت کشورها را درگیر کرده، بی‌تردید آن جنگ، جنگ مواد مخدر و اعتیاد است.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: بنابر گزارش‌های رسمی منتشرشده از سوی اتحادیه اروپا، بیش از هزار و ۴۰۰ نوع ماده روان‌گردان شناسایی شده که نشان‌دهنده پیچیدگی و گستردگی این بحران جهانی است.

وی ادامه داد: معضل مواد مخدر، مسئله‌ای بسیار بزرگ و چندلایه است و جمهوری اسلامی ایران در این مسیر، هزینه‌های سنگین سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و جانی پرداخته است. ایران نه‌تنها در منطقه، بلکه در جامعه جهانی، پرچمدار مبارزه با مواد مخدر در سه حوزه پیشگیری، درمان و مقابله با قاچاق محسوب می‌شود.

جوانان ایرانی در میدان مبارزه با موادمخدر مظلومانه ایستاده‌اند

ذوالفقاری اضافه کرد: تمام تلاش‌ها بر این است که حتی یک نفر به دام اعتیاد نیفتد. کدام کشور در دنیا وجود دارد که بیش از چهار هزار نفر از جوانانش جان خود را در مسیر مبارزه با مواد مخدر نثار کرده باشند؟ جوانان ایرانی در این میدان مظلومانه ایستاده‌اند. در جنگ‌های اخیر نیز بخشی از جوانان حوزه هوافضا جانباز شدند و در مسیر انجام مأموریت، حتی در کنار تجهیزات عملیاتی مانند لانچرها، به شهادت رسیدند.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر بیان کرد: مراکزی طراحی و راه‌اندازی می‌شود تا به نقطه‌ای برسیم که در سطح جامعه، شاهد حضور معتادان متجاهر نباشیم و مسئله اعتیاد با رویکردی علمی، انسانی و پایدار مدیریت شود.

وی با تأکید بر اینکه به دنبال پیشگیری همه‌گیر، فراگیر و پایدار هستیم و به سخنرانی و تولید محتوا بسنده نمی‌کنیم، گفت: باید به سمتی برویم که هر فرد دلسوزی در این مملکت اعم از مادر، پدر، معلم، روحانی، مدیر یا صاحب کارگاه خود را یک مربی بداند.

ذوالفقاری گفت: برای ایجاد تغییر، نیازمند تأثیرگذاری از طریق کلام و رفتار مؤثر هستیم، گاه یک یا دو جمله یک معلم یا همراه می‌تواند در زندگی فرد تأثیری شگرف بگذارد.

نقش مربی‌گری را در جامعه کنار گذاشته‌ایم

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: مشکل آن است که ما نقش مربی‌گری را در جامعه کنار گذاشته‌ایم. مربیگری اصول و قواعد خود را دارد و فقط با نصیحت یا تغییر نام یک فعالیت محقق نمی‌شود. حتی برخی روش‌های سنتی مؤثر گذشته نیز فراموش شده است.

جنبه‌های تربیتی و معنوی فرزندان مورد غفلت قرار گرفته است

وی متذکر شد: امروز متأسفانه اولویت برخی والدین برای فرزندان، صرفا تأمین نیازهای مادی است و جنبه‌های تربیتی و معنوی مورد غفلت قرار گرفته است.

ذوالفقاری افزود: در حال برنامه‌ریزی برای تقسیم کار ملی میان بخش‌های دولتی، سمن‌ها، مردم، خانواده‌ها و اصناف هستیم در این راستا «پویش محله پاک» را به عنوان یک ابتکار بی‌نظیر در حوزه اجتماعی راه‌اندازی کرده‌ایم.

نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با تقدیر از دستگاه قضایی و اقدامات قوی در حوزه مقابله و برخورد قانونی ابراز امیدواری کرد که در حوزه پیشگیری و درمان نیز بتوانیم قدم‌های عملی و همه‌جانبه‌ای را برای کنترل مواد مخدر و کاهش آسیب‌های ناشی از آن برداریم.