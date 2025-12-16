باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- غزال راهب رئیس مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی، امروز سه‌شنبه ۲۵ آذر در نهمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته به تشریح مهم‌ترین اقدامات آن مرکز در حوزه حمل و نقل پرداخت.دستورالعمل فروریزش و فرونشست تدوین شده و ارایه شده است.

رئیس مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی همچنین از تدوین دستورالعمل تاب‌آوری بخش‌های ریل و جاده در برابر اثرات فرونشست و روش‌های مقاوم سازی آن خبر داد و افزود: این دستورالعمل تا چند ماه آینده نهایی خواهد شد و به عنوان دستورالعمل کلی و ملی به کار گرفته می‌شود.

رئیس مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی بخشی از فعالیت‌های مرکز را تدوین ضوابط، دستورالعمل‌ها و سندهای جامع عنوان کرد و گفت بازنگری نشریه ۱۰۱، بازنگری نشریه ۲۶۷ با موضوع ایمنی راه‌ها، بازنگری نشریه ۴۱۱ مربوط به شرح خدمات خطوط راه‌آهن و آیین نامه طراحی ایستگاه‌های راه آهن، روسازی ابنیه فنی راه آهن و دستورالعمل راه آهن‌های پرسرعت توسط مرکز انجام شده است.

راهب بخش دیگری از فعالیت‌های مرکز تحقیقات را سند برنامه توسعه لجستیک کشور عنوان کرد و گفت: سه پروژه با عتف (علوم، تحقیقات و فناوری) در برنامه است که شامل ارزیابی ظرفیت‌های کریدورهای کشور، نوسازی و بهینه‌سازی ناوگان هوایی و چهارچوب پشتیبانی برای عملیات ایمنی راه‌های کشور است.

وی بخش دیگری از فعالیت‌های مرکز تحقیقات را همراهی با سازمان برنامه و بودجه و استفاده از راهکارهای مهندسی ارزش عنوان کرد و گفت: پروژه‌های راه آهن دورود- اندیمشک، قطعه سوم راه آهن تهران -شمال و شبکه قطار شهری و مونوریل قم از جمله پروژه‌هایی هستند که با برنامه‌ریزی مهندسی ارزش در حال انجام هستند.

راهب در ادامه با اشاره به مخاطره به فرونشست در کشور گفت: یکی از بخش‌هایی که بیشترین آسیب‌ها را از این پدیده در کشور متحمل می‌شود حوزه راه ریل و سازه‌های خطی است. در این راستا به دنبال پایش عرصه‌های در معرض فرونشست و هشدار به دستگاه‌های مربوطه هستیم.

راهب ادامه داد: به تازگی در منطقه ۱۸ تهران فروریزش اتفاق افتاده که می‌تواند تهدیداتی برای حوزه ریلی به دنبال داشته باشد. همچنین، فروریزش‌ها بسیاری از معابر را با خطر مواجه کرده است و در همین راستا دستورالعمل فرونشست در دست تدوین است که به زودی به عنوان یک دستورالعمل ملی اجرایی می‌شود.

رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تصریح کرد: اضافه برداشت از آب‌های زیرزمینی و کف‌شکنی‌ها، دو عامل اصلی فرو نشست در مناطق مختلف کشور است.

راهب در ادامه به سهم ۸ دهم درصدی تحقیقات از تولید ناخالص داخلی در کشور اشاره کرد و گفت: این سهم در کشورهای پیشرفته سه و متوسط جهانی آن ۱.۷ درصد است.

به گفته این مقام مسئول، فقط ۲۰ درصد مقالات در کشور در همراهی با بخش صنعت نوشته می‌شود که نشان می‌دهد مقالات چندان کاربردی نیست.