\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0627 \u062a\u0648\u062c\u0647 \u0628\u0647 \u0628\u0627\u0631\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0628\u0631\u0641 \u0648 \u0628\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627\u06cc \u067e\u06cc\u0634 \u0631\u0648 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u062e\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0645\u0633\u0627\u0641\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627\u06cc\u062f \u0634\u0631\u0627\u06cc\u0637 \u0627\u06cc\u0645\u0646\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631 \u0627\u0632 \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627 \u0648 \u0647\u0641\u062a\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0631\u0639\u0627\u06cc\u062a \u06a9\u0646\u0646\u062f.\n