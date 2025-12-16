روز‌های آینده ممکن است با حوادث طبیعی مربوط به شرایط جوی مواجه شویم.

باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به بارش‌های برف و باران در روزهای پیش رو در برخی از استان‌های کشور مسافران باید شرایط ایمنی را بیشتر از روزها و هفته‌های گذشته رعایت کنند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: حادثه خطرناک ، سوانح طبیعی ، حوادث ناگهانی
خبرهای مرتبط
با هدف کاهش بار ترافیک و درصد وقوع سوانح رانندگی؛
سه نقطه حادثه خیز درشاهراه های ارتباطی منطقه ۱۸ ایمن سازی شد
معاون شهردار منطقه۱۸ پایتخت خبر داد؛
کاهش ۶۰ درصدی آمار نقاط حادثه خیز معابر ظرف مدت چهار سال
معاون شهردار منطقه ۱۸ خبر داد؛
کاهش مخاطرات ترافیکی در دو معبر شاخص محلی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
جزئیات سانحه مرگبار اتوبوس در آزادراه نطنز
آخرین وضعیت پرونده قتل الهه حسین نژاد/ توبه تتلو باید احراز شود
کدام دسته از معتادان مشمول طرح «مدیریت مصرف» می‌شوند؟
سردار حسینی: ۷۰ درصد جان‌باختگان تصادفات در جاده‌ها ثبت می‌شود
چهره سارق حرفه‌ای داخل خودرو به دستور مقام قضایی برای شناسایی شکات احتمالی منتشر شد
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور/ بارش برف و باران در محور‌های ۶ استان
سردار حسینی: طراحی ایمن خودرو و راه، تنها راه جبران خطای انسانی در تصادفات است
بیش از ۲۰۶ هزار تخلف شبانه در پایتخت از اول آذر ماه تاکنون ثبت شد
پشت پرده شایعات مربوط به مسئولین قضایی، دشمن است
گروه‌های همکار آمریکا و اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه تحت تعقیب قرار می‌گیرند
آخرین اخبار
ایران برای مبارزه با مواد افیونی هزینه‌های سنگینی متحمل می‌شود
اعتبار حوزه جوانان باید متناسب با مأموریت‌های ملی افزایش یابد
خانواده‌هایی که می‌توانند باعث رشد هوش هیجانی فرزندان شوند
افتتاح برج نوآوری و فناوری شاهد و ایثارگر را مدیون شهدای نخبه جنگ ۱۲ روزه هستیم
رها‌سازی ۳۰ خودروی گرفتار در برف و کولاک/ تداوم امدادرسانی و آماده باش هلال‌احمر در استان‌های درگیر
کدام دسته از معتادان مشمول طرح «مدیریت مصرف» می‌شوند؟
نشت گاز آمونیاک در کارخانه‌ای در بزرگراه بعثت مهار شد
گروه‌های همکار آمریکا و اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه تحت تعقیب قرار می‌گیرند
اختصاص ۹ هزار میلیارد ریال برای توسعه کسب‌وکار‌های خرد در سیستان و بلوچستان
هر دو مسیر تونل نیایش و باند جنوبی تونل رسالت امشب مسدود است
دومین رویداد تبادل کتاب با عنوان «دست به دست» برگزار می‌شود
فرهنگ عفاف و حجاب نیازمند رویکرد روان‌شناختی و اقناعی است
۳۵۰ میلیارد تومان برای تغییر زندگی در مناطق محروم کرمان
ارسال بیش از ۹۰۰ اثر به هفدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری
جلسه محیط زیست و آتش‌نشانی درباره حضور جانوران وحشی در مناطق شهری
پشت پرده شایعات مربوط به مسئولین قضایی، دشمن است
طرح سراسری نظارت بر بازار شب یلدا با جدیت اجرا می‌شود
حق نداریم با سیاه نمایی از جیب مردم، مردم را ناامید کنیم
سردار حسینی: طراحی ایمن خودرو و راه، تنها راه جبران خطای انسانی در تصادفات است
آخرین وضعیت پرونده قتل الهه حسین نژاد/ توبه تتلو باید احراز شود
بیش از ۲۰۶ هزار تخلف شبانه در پایتخت از اول آذر ماه تاکنون ثبت شد
برگزاری چهل‌ونهمین جلسه دادگاه اعضای سازمان مجاهدین خلق
چرا باید تهران حریم نداشته باشد و شهری که معلوم نیست کجاست حریم داشته باشد؟
تعیین تکلیف زندانیان مُعسر نیازمند اصلاح قانون و بهره‌گیری از ظرفیت خیرین
مراکز روزانه افراد بالای ۱۴ سال دارای اوتیسم برای نخستین بار مجوز می‌گیرند
عدم ثبات مدیریتی نمونه کوچکی از مدیریت آشفته شهرداری تهران/عقلانیتی بر مدیریت شهر حاکم شود
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور/ بارش برف و باران در محور‌های ۶ استان
رویکرد وزارت کشور برگزاری انتخابات شورا‌های سمن‌ها به صورت قانونی، آزاد، عادلانه و براساس رای مردم است
اقدامات دستگاه قضایی برای صیانت از حقوق مالباختگان در پرونده تعاونی مولی‌الموحدین
مدیران چند روزه نمی‌توانند وضعیت حمل و نقل را درست کنند