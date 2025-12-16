باشگاه خبرنگاران جوان - مدارس برخی استانها به دلیل آلودگی هوا یا شیوع بیماری آنفلوآنزا روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه تعطیل شد و آموزش در بستر فضای مجازی انجام میشود.
گیلان
استاندار گیلان گفت: به دلیل برودت هوا تمامی مدارس (همه مقاطع تحصیلی) استان گیلان روز چهارشنبه ۲۶ آذر ماه تعطیل است.
کرمان
رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان کرمان گفت: فعالیت آموزشی مدارس استان در تمامی دورههای تحصیلی در روز چهارشنبه (۲۶ آذر ماه) بهصورت غیرحضوری و از طریق بسترهای آموزشی مجازی دنبال میشود.
فارس
فرماندار شهرستان لامرد اعلام کرد: در پی تداوم بارشها در این منطقه، مدارس شبانهروزی شهرستان لامرد فردا چهارشنبه تعطیل خواهند بود تا دانشآموزان با مشکل تردد مواجه نشوند.
خوزستان
با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان فعالیت مدارس و دانشگاههای اهواز، کارون، باوی، حمیدیه، هویزه، دشتآزادگان، آبادان و خرمشهر در روز چهارشنبه ۲۶ آذر به صورت غیرحضوری خواهد بود.