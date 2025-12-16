باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به ابهام پیش‌آمده در برخی رسانه‌ها پیرامون پرسش یکی از خبرنگاران از سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری درباره موضوع تفاضل دیه در پرونده مرحوم الهه حسین‌نژاد به‌اطلاع می‌رساند همان‌گونه که سخنگوی دستگاه قضایی بیان کرد، در این پرونده فرم استیذان اعمال ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی با نظر موافق دادستان عمومی و انقلاب اسلامشهر به معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال شده و در حال پیگیری است.

براساس این گزارش، ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی اشعار می‌دارد در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تایید رئیس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت‌المال پرداخت می‌شود.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه