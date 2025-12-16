آیین رونمایی از ۵ دستگاه اتوبوس برقی داخلی با حضور مدیران شهری شهرداری تهران برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین رونمایی از ۵ دستگاه اتوبوس برقی داخلی امروز -سه‌شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۴- برگزار شد. محسن هرمزی، معاون حمل‌ونقل شهرداری تهران، با اشاره به اقدامات اخیر مدیریت شهری در حوزه حمل‌ونقل عمومی، اظهار کرد: امروز یک اتفاق ویژه در شهر تهران رقم خورد. اولویت ما از ابتدای این دوره، نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران بوده است. در آغاز دوره، حدود ۸۶۰ دستگاه اتوبوس شاغل در خطوط فعال بودند، اما اکنون این عدد به ۳۲۰۰ دستگاه اتوبوس فعال افزایش یافته است که بخش عمده آن حاصل نوسازی ناوگان است.

وی افزود: این نوسازی با استفاده از ظرفیت تولید داخل و با مشارکت شرکت‌هایی همچون عقاب و مپنا انجام شده است. در کنار این موضوع، حرکت جدی در حوزه برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی آغاز شد که امروز آثار آن در سطح شهر قابل مشاهده است؛ به‌طوری‌که در حال حاضر ۳۹۰ دستگاه اتوبوس برقی در خطوط شهری در حال سرویس‌دهی هستند و ۱۱۰ دستگاه دیگر نیز به بندر رسیده و در حال طی مراحل ترخیص هستند.

معاون حمل‌ونقل شهرداری تهران با تأکید بر حمایت از تولید داخل تصریح کرد: در کنار تمامی این اقدامات، نگاه ما حمایت از توان داخلی و اولویت‌بخشی به تولید داخل بوده است. این مسیر با همکاری مجموعه مپنا و شرکت عقاب تحت عنوان شتاب دنبال شد. اتوبوس‌هایی که امروز مشاهده می‌شود، تولید داخل هستند و ان‌شاءالله پنج دستگاه از این اتوبوس‌ها از امروز وارد خط خواهند شد.

هرمزی ادامه داد: تکمیل فرآیند تست این اتوبوس‌ها زمان‌بر بود چراکه این پروژه کاری نو محسوب می‌شد و در مجموعه مپنا انجام شد. با این حال، شهرداری تهران در کنار تولیدکنندگان داخلی ایستادگی کرد و حمایت لازم را به عمل آورد تا این اتوبوس‌ها بتوانند برای کشور منشأ اثر باشند.

وی گفت: طبق توافق انجام‌شده با پیمانکار، پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال حدود ۲۰ تا ۲۵ دستگاه دیگر به ناوگان اضافه شود و به همین میزان نیز تا اردیبهشت‌ماه سال آینده وارد چرخه بهره‌برداری شود. هدف‌گذاری ما این است که در نیمه نخست سال آینده، مجموع ۱۰۰ دستگاهی که قرارداد آن منعقد شده است، به نتیجه برسد.

معاون حمل‌ونقل شهرداری تهران درباره سفارش اتوبوس‌های داخلی بیان کرد: سفارش اتوبوس‌های داخلی شهرداری تهران ۵۰۰ دستگاه است که امروز پنج دستگاه آن تحویل گرفته می‌شود و این روند، آغازی برای توسعه هرچه بیشتر ناوگان اتوبوسرانی پایتخت خواهد بود. البته به‌دلیل محدودیت منابع و توان تولید، قرارداد با تولیدکنندگان داخلی با اصلاحاتی همراه شد، اما روند کلی مطابق برنامه در حال اجراست.

هرمزی با اشاره به روند جهانی برقی‌سازی حمل‌ونقل عمومی خاطرنشان کرد: برقی‌سازی مسیری است که جمهوری اسلامی ایران همگام با دنیا در حال طی آن است. در کشورهایی مانند چین، حمل‌ونقل عمومی به‌طور کامل به‌صورت برقی دنبال می‌شود و در کشورهای اروپایی نیز این روند به‌شدت در حال گسترش است. بنابراین ما نیز ناگزیر به ایجاد تغییر در شیوه بهره‌برداری از ناوگان فعلی بودیم.

وی افزود: در ابتدا به دلیل نبود امکان تولید داخلی، از ظرفیت‌های خارجی استفاده شد، اما از سال جاری قراردادهای تولید داخل عملیاتی شده و حمایت از این بخش ادامه خواهد داشت. مجموعه مپنا و شتاب اقدامات ارزشمندی انجام داده‌اند که از نظر فنی و رعایت استانداردهای لازم برای این نوع اتوبوس‌ها، کاملاً قابل دفاع و شایسته تقدیر است.

معاون حمل‌ونقل شهرداری تهران درباره میزان داخلی‌سازی تجهیزات گفت: در حال حاضر حدود ۴۵ درصد تجهیزات این اتوبوس‌ها داخلی و ۵۵ درصد آن خارجی است. حتی اگر کیفیت تولید داخل در مقایسه با نمونه‌های خارجی تفاوت‌هایی داشته باشد، سیاست ما حمایت از تولید داخل و فراهم‌کردن بستر لازم برای ارتقای آن و تداوم این مسیر است.

هرمزی در پایان به موضوع تاخیرات در ترخیص اتوبوس‌های برقی چینی از گمرک اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهم، موضوع ترخیص اتوبوس‌ها در گمرک بندرعباس بود. در این خصوص دو هفته پیش جلسه‌ای با استاندار محترم هرمزگان برگزار شد و با دستور ویژه ایشان به گمرک، ان‌شاءالله از این پس فرآیند ترخیص اتوبوس‌ها با سهولت بیشتری انجام خواهد شد.

در ادامه بالو مدیرعامل شرکت شتاب نیز عنوان کرد: این تلاش‌ها در نهایت به ثمر نشست و امروز شاهد تحویل این اتوبوس‌ها به شهرداری تهران هستیم؛ این الگو باید به شرکت‌های دیگر تعمیم پیدا کند. ما می‌توانیم از متخصصان داخلی استفاده کنیم و با فناوری روز پیش برویم و در این زمینه سهم داشته باشیم. امروز برای من به یاد ماندنی خواهد بود.

وی گفت: باید از شرکت‌های داخلی حمایت شود و ما نیز قول می‌دهیم که سعی کنیم اتوبوس را با کیفیت عالی در کلان شهر تهران داشته باشیم. همچنین از ظرفیت‌های شرکت عقاب نیز استفاده خواهیم کرد.

منبع: شهر