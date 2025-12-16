رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان گفت: وحدت و همدلی مدیران در گلستان موجب پیشرفت و بالندگی استان است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سید مرتضی بختیاری رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور در این دیدار گفت: وحدت و همدلی مدیران در گلستان موجب پیشرفت و بالندگی استان است.

نماینده ولی فقیه در استان گلستان گفت: اگرمابخواهیم به قله های والا برسیم تقویت مدیریت ها واین اتحاد و همدلی از ملزومات اساسی است.

آیت الله نورمفیدی گفت: باید تلاش شود زوج‌های جوان دغدغه ای در خصوص تامین واحد مسکونی نداشته باشد.

عیسی بابایی رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) استان گفت: احداث ۳۰۰ واحد مسکونی مددجویان شهری کمیته امداد استان فردا در روستای کریم آباد آغاز می شود.

در این دیدار رمضانعلی سنگدوینی ،نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی، حیدرآسیابی ،رئیس کل دادگستری استان گلستان ، داوود خسروی، مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی نیز حضور داشتند.

صداوسیما