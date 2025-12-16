آیین اختتامیه نوزدهمین جشنواره سینماحقیقت با معرفی برگزیدگان در تالار وحدت برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - آیین اختتامیه نوزدهمین جشنواره سینماحقیقت امروز سه شنبه ۲۵ آذر ماه ۱۴۰۴ در تالار وحدت برگزار شد.

رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، همایون اسعدیان، مهدی شفیعی معاون توسعه منابع سازمان سینمایی، حبیب ایل‌بیگی مدیرعامل سینماشهر، حامد جعفری مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی، علیرضا اسماعیلی معاون توسعه فناوری سازمان سینمایی، داوران بخش‌های مختلف از حاضران در اختتامیه این جشنواره هستند‌.

این مراسم با پخش آیاتی از کلام‌الله مجید و سپس پخش سرود ملی کشورمان آغاز شد.

سینمای مستند، سرمایه ملی است

محمد حمیدی مقدم دبیر نوزدهمین جشنواره سینماحقیقت در سخنانی گفت: به آیین پایانی نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» خوش آمدید. با افتخار برای هفتمین بار میزبان شما در «سینماحقیقت» هستم و خدا را سپاس می‌گویم که فرصت این تجربه را به من داد.

وی ادامه‌داد: پیش از آنکه، از مسیر طولانی پشتِ سر بگویم، به آینده و چشم‌اندازی اشاره می‌کنم که بخشی از آن در نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» دیدنی شد. نسلی تازه از جوانانِ فیلمساز، از سراسر ایران در جشنواره حاضر شدند، آثارشان را به داوری گذاشتند، در شش روزِ ثمربخش، کنار هم فیلم دیدند، در کارگاه‌ها شرکت کردند و از سینمای مستند گفتند. فیلمسازانی از نسل‌های مختلف، با نگاه‌ها و سلایق متفاوت، به احترام «سینماحقیقت» زیر یک چتر جمع شدند، این گردهمایی و تضارب آرا، مغتنم است.

وی افزود: «سینماحقیقت ۱۹» رویدادی بزرگ به وسعت ایران، و به گستردگی سینمای مستند بود، اگر فیلمسازان و شرکت کنندگان در این گردهمایی نبودند، این تصویر ِروشنِ چندوجهی، از جهان و ایران، خلق نمی‌شد. از این همراهی سپاسگزارم.

وی ادامه داد: شش روز میزبان خانواده سینمای مستند بودیم، مهمانانی از کشورهای مختلف، به جشنواره آمدند و تماشاگر شوق و شوری شدند که «سینماحقیقت» را به یکی از مهمترین و اصیل‌ترین رخدادهای هنری ایران و خاورمیانه تبدیل کرده است. در بخش ملی و بین‌الملل مستندهایی با مضامین و ساختارهایی متفاوت روی پرده رفتند، امروز صحبت کردن درباره تنوع و تکثر آثار، آسان‌تر است، شما شاهد این گوناگونی و رنگارنگی بودید.

حمیدی مقدم گفت: این روزها، بزرگان، کنارمان بودند، نام‌های معتبری از چهره‌های علمی، هنری و سیاستمداران در بخش‌های مختلف جشنواره فیلم دیدند، مستند باید از میان مردم بگذرد و به مسئولان و مدیران برسد، مستندسازها به گواهی آثاری که خلق کرده اند، همواره یک گام پیش از دیگران، مسائل و مشکلات را دیده‌اند، پس پیوند مدیران و مسئولان با جشنواره و سینمای مستند را به فال نیک می‌گیریم و امیدواریم این ارتباط، تقویت شود. از سویی دیگر، سینمای مستند باید پوست‌اندازی کند، به تحول فکر کند، در شیوه روایت و ساختار، با توجه به مضامین بکرِ بومی، فراتر از قواعد مرسوم و تکراری، «جهانی» روایت کند و درک بهتری از ایرانِ امروز، به تماشاگر بدهد.

وی عنوان کرد: سینمای مستند ایران، با وجود کاستی‌ها، یکی از نقاط قوت فرهنگی و سرمایه ملی ماست و می‌تواند فراتر از مرزهای داخلی، قدرت و نفوذ خود را برای دیده شدن در کشورهای همسایه و همسو و افق‌هایی دورتر، افزایش دهد. تجربه مشترک تولید فیلم در غزه، در دلِ بحران، این درس بزرگ را به ما آموخت که می‌شود به مسیرهای تازه برای شنیده شدن صداهای مختلف اندیشید، در جهان امروز، که پیچیدگی‌ها و بحران‌های خاص خود را دارد، ما به دنبال ثبت واقعیت هستیم، برای این هدف، تعامل با کشورهای همسایه و سرزمین‌هایی با ویژگی‌ها و پیوندهای مشترک را در اولویت قرار خواهیم داد.

نوزدهمین جشنواره «سینماحقیقت» با توجه ویژه به عکس مستند، در خانه هنرمندان ایران، روایتگر موضوع عکس مستند بودیم و با برگزاری کارگاه‌های آموزشی در این بخش، تلاش کردیم فقدان اطلاعات در این حوزه را جبران کنیم. از داوران محترم این بخش، سپاسگزارم.

وی تاکید کرد: پیش از آغاز اختتامیه، از مشاوران انتخابِ جشنواره، هیات های محترم داوری که امسال وظیفه سنگینی داشتند، تشکر می کنم. همچنین از داوران بین‌الملل، بخش ملی، جایزه شهید آوینی، بخش دانشجویی و غزه. هر جشنواره، انتخاب‌هایی دارد، برای پیشرفت و توسعه هر رویداد، باید به ضوابط آن پایبند باشیم و نظر داوران را بپذیریم.

وی گفت: از شهرداری تهران، مدیر محترم موسسه تصویر شهر، همکاران پرتلاش پردیس ملت، مدیر محترم خانه هنرمندان و مجموعه همکارانشان که میزبان بخش مجموعه عکس مستند بودند، تشکر می‌کنم. همچنین از سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی سپاسگزارم.

دبیر جشنواره سینما حقیقت تاکید کرد: امسال در بخشی ویژه به «ایرانِ عزیز، ایرانِ بزرگ» ادای احترام کردیم. پس از تجاوز آشکار رژیم اشغالگر صهیونیستی، قلب ما ایرانیان، زخم خورده از شهادت هم وطنانمان و داغدار خانواده‌های آسیب دیده، بهم پیوند خورد. همدلی، راهی بود برای عبور از روزهای دشوار، ما تجربه چنین رنجی را داشتیم، پس مانند سال‌های دفاع مقدس، قلب‌هایمان را یکی کردیم و برای «ایران» قدم برداشتیم، با هر دیدگاه و سلیقه، از سرزمینی گفتیم که مادر ماست و پیوندی ناگسستنی میان ما و او پابرجاست.

وی گفت: بخش «ایران»، هم تاریخ و فرهنگ مان را بازتاب داد و هم انعکاسی از جنگ ۱۲ روزه، بود. با خانواده‌های بزرگوار شهدای آن روزها، به تماشای فیلم‌ها نشستیم و به قربانیان این جنگ، ادای احترام کردیم. امشب و این مراسم را با نام «ایران» آغاز می‌کنیم، خانه‌ای امن و روشن که آبادی و ماندگاری‌اش آرزوی مشترک همه ماست. به افتخار ایران.

️با پخش تیزر، اهدای بخش جوایز بخش بین‌الملل آغاز شد، اولین جایزه از سوی شبکه مستند به «برای ابراهیم مردی با دوربین فیلمبرداری» به کارگردانی علی‌محمدی صادقی اهدا شد.

سپس جایزه معاونت راهبردی رئیس‌جمهوری به «چهارراه حوادث» به کارگردانی فرشاد اکتسابی اهدا شد.

در ادامع رامتین شهبازی، محمود اربابی و حامد شکیبانیا برای اهدای جوایز بخش دانشجویی روی صحنه رفتند و رامتین شهبازی بیانیه داوران این بخش را خواند.

برگزیدگان بخش دانشجویی جشنواره سینماحقیقت ۱۹ شناخته شدند و لوح تقدیر برای «میسوفونیا» به کارگردانی سوگند رضایی و لوح تقدیر برای «مسخ‌کراسی» به کارگردانی امیر کمالی الموتی تقدیم شد.

سپس داوران بخش عکس ساعد نیک ذات، سیف الله صمدیان و مهرداد زاهدیان روی صحنه رفتند تا جایزه برگزیدگان این بخش را اهدا کنند.

در ادامه اصغر بشارتی برای مجموعه عکس صید هندسه لوح تقدیر دریافت کرد.

سپس امیرحسین یوسفی برای مجموعه عکس «فوچل» و پژمان مولایی برای مجموعه عکس «معدن مرگ سیاه» لوح تقدیر دریافت کردند.

سپس رائد فریدزاده رییس سازمان سینمایی در آیین اختتامیه گفت: تنوع و تکثر این دوره از جشنواره امیدبخش است. کارکرد سینمای مستند بیش از ثبت واقعیت است، همزمانی و درزمانی در سینمای مستند رخ می‌دهد. سینمای مستند ثبت اکنون و حفظ امروز برای آینده است.

از این که مخاطبان سینمای مستند آمدند و این فضای گرم را به وجود آوردند، خوشحال و از همه سپاسگزارم.

اشرف البولکینی، خولیوپرس دل کامپو، مهدیه سادات محور داوران بخش غزه روی صحنه رفتند تا جایزه این بخش را اهدا کنند.

جایزه ویژه هیئت داوران در بخش مسابقه غزه به «یادداشت‌هایی بر تبعید» به کارگردانی گوستاوو کاسترو از کشورهای برزیل و فلسطین اهدا شد.

جایزه بهترین فیلم در بخش مسابقه غزه به «بازی ادامه دارد» به کارگردانی محمد مصباح از کشورهای فرانسه و فلسطین و مستند «غزه کودکی به یغما رفته» به کارگردانی مؤمن غنيم از کشورهای فلسطین و قطر اهدا شد.

در بخش بعدی آنا ماریاآلوارز موریل، واسیلی یوگنی یویچ استپانوف، آرش لاهوتی داوران بخش مستند کوتاه و نیمه بلند بین‌الملل روی صحنه آمدند.

سپس جایزه ویژه هیات داوران به فیلم «اصواتی از پرتگاه» به کارگردانی اروین سرانو و ویکتور رخون از کشور مکزیک اهدا شد.

نشان ویژه به فیلم پناهجویان به کارگردانی آدام نات از کشور استرالیا اهدا شد.

سپیده سپهی همسر آرش کوردسالی مستندساز درگذشته جایزه‌اش را به همسرش اهدا کرد و یاد او را گرامی داشت. سپیده سپهی تندیس بهترین مستند نیمه بلند را برای کوروش دریافت کرد.

هیئت داوران مسابقه بین‌الملل فیلم‌های بلند گوران رادونوویچ، فرشاد فرشته حکمت و رشید مشهراوی روی صحنه رفتند.

جایزه بهترین فیلم بلند بخش بین‌الملل به فیلم بز۵۰۱ به کارگردانی اوریم چرواتولو اهدا شد.

جایزه ویژه این بخش اهدا شد به کسوف ماه سرخ به کارگردانی کارولین گمبال از کشور بلژیک به پاس به تصویر کشیدن واقعیت‌ها به بیان هنری.

رشید مشهراوی کارگردان فلسطینی و رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی همراه محمد حمیدی مقدم دبیر جشنواره روی سن رفتند.

محمد حمیدی مقدم از جایگاه مشهراوی برای ثبت فجایع و نسل‌کشی در غزه صحبت کرد و گفت ما در مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی با ایشان به تولید ۴ مستند رسیدیم، خواستیم در این جشنواره از آقای مشهراوی تقدیر کنیم.

مرکز گسترش صدای مردم غزه شد

رشید مشهراوی گفت: تحت تاثیر محبت شما قرار گرفتم، این که مرکز گسترش از تولید ۴ مستند حمایت کرد، از مردم غزه حمایت کرد. از سینماحقیقت متشکرم که فرصت دادند عضوی از داوران باشم. به عنوان داور جشنواره نکته‌ای را به نامزدهایی که جایزه دریافت نکردند می‌گویم: ما ۱۴ مستند بلند، خوب و باکیفیت دیدیم، شرکت در جشنواره جایزه است و همه نامزدها برگزیده‌اند. از همه شما تشکر می‌کنم، و این همکاری را همکاری ایران و فلسطین می‌دانم.

سپس رائد فرید زاده لوح رشید مشهراوی را اهدا کرد.

علیرضا دهقان و وحید موسائیان در غیبت محمد داوودی دیگر داور این بخش روی سن رفتند تا جایزه بخش ایران اهدا شود.

برگزیدگان بخش ایران:

بهترین مستند ایران، جنگ ۱۲ روزه، لوح افتخار برای فیلم «راش» به کارگردانی ‌نیما مهدیان، لوح افتخار برای فیلم «نجوای چیزها» به کارگردانی ‌علی همراز برگزیده بخش ایران – میراث کهن، لوح افتخار برای فیلم «ارس رود خروشان» به کارگردانی ‌«هادی آفریده» اهدا شد.

سپس جایزه ویژه هیات داوران به آقایان محسن اسلام‌زاده و محمدمهدی حبیبی برای فیلم «شاخه‌ای روی آب» رسید.

️با پیوستن وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جانشین دریادار شهرام ایرانی، دریادار بمانی کنار داوران جایزه شهید آوینی برگزیدگان معرفی شدند:

تندیس طلایی شهید آوینی به همراه لوح افتخار برای فیلم «آبراه کوچکی در میان هور» به کارگردانی ‌مرتضی پایه‌شناس اهدا شد‌.

تندیس نقره‌ای شهید آوینی به همراه لوح افتخار برای فیلم «ایستاده در کنار تیمز» به کارگردانی سیدمصطفی موسوی‌تبار تقدیم شد.

سپس تندیس برنزی شهید آوینی به همراه لوح افتخار برای فیلم «عمق میدان» به کارگردانی علی شهاب‌الدین و محمدعلی یزدانپرست رسید.

سپس با حضور زینب سلیمانی و محمد حمیدی مقدم در کنار دریادار بمانی و رییس سازمان سینمایی اهدای جایزه بخش سردار وطن آغاز شد.

جایزه سرباز وطن، تندیس جشنواره، لوح افتخار و ماکت ناوچه جماران به امیر دریادار ناصر سرنوشت شخصیت اصلی فیلم «عمق میدان» اهدا شد.

در ادامه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی گفت: از همه مستندسازانی که در جنگ ۱۲ روزه، علی رغم مشکلات دوربین را زمین نگذاشتند و آن روزها را ثبت کردند، سپاسگزارم.