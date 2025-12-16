باشگاه خبرنگاران جوان؛فلاحتی- احسان بالاکتفی مدیرکل مدیریت بحران استان یزد با حضور در این اداره کل، با رضا برهانی مدیرکل هواشناسی استان و میرحسینی رئیس پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، درباره وضعیت سامانه بارشی فعال و پیامد‌های آن گفت‌و‌گو و تبادل نظر کرد.

رضا برهانی مدیرکل هواشناسی با اشاره به صدور هشدار نارنجی هواشناسی، گزارشی از وضعیت بارش‌های پیش‌رو ارائه داد و اظهار کرد: بر اساس داده‌ها و مدل‌های پیش‌بینی، مجموع بارش استان از این سامانه بارشی، بین ۱۵ تا ۲۵ میلی‌متر برآورد شده که می‌تواند شرایط استان را به وضعیت نرمال پاییزی نزدیک کند.

وی افزود: از امشب تا صبح چهارشنبه، در مناطق جنوبی استان و ارتفاعات، بارشی در حدود ۱۰ تا ۲۰ میلی‌متر پیش‌بینی شده همچنین این سامانه بارشی تا روز شنبه در استان فعال خواهد بود. عمده فعالیت بارشی روز جمعه رخ می‌دهد و در برخی نقاط استان، به‌ویژه مناطق مرتفع، تجمع برف به بیش از ۵۰ سانتی‌متر نیز خواهد رسید.

در ادامه این جلسه، میرحسینی رئیس پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا، با اشاره به اثرات جانبی این سامانه جوی گفت: از فردا لغزندگی جاده‌ها آغاز می‌شود و تا روز شنبه ادامه خواهد داشت. همچنین آب‌گرفتگی معابر شهری یزد و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها در مناطق جنوبی استان به‌ویژه شهرستان‌های خاتم و مروست، بافق و بهاباد باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

احسان بالاکتفی مدیرکل مدیریت بحران استان یزد نیز ضمن قدردانی از تلاش‌های ارزشمند و شبانه‌روزی کارشناسان هواشناسی استان در پایش دقیق سامانه‌های جوی و ارائه هشدار‌های به‌موقع، بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: جلسات هماهنگی به‌صورت مستمر با استانداری و فرمانداری‌ها در حال برگزاری است و تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز در نقاط حساس و پرخطر مستقر شده‌اند.

وی افزود: در حوزه لغزندگی جاده ها، اقدامات پیشگیرانه در دستور کار قرار دارد و برای روز شنبه نیز در صورت نیاز، تصمیمات لازم درباره محدودیت‌های فعالیت‌های مدارس اتخاذ خواهد شد تا خللی در زندگی و ایمنی شهروندان ایجاد نشود.

در این نشست، با توجه به فعالیت سامانه بارشی مؤثر در سطح استان، بر لزوم آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی، اطلاع‌رسانی به‌موقع و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه برای کاهش خسارات احتمالی ناشی از بارندگی، لغزندگی جاده‌ها و سیلاب تأکید شد.