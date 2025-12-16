باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محمد رضا کریمی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی اروند، در نشست خبری پیش از عرضه اولیه سهام این شرکت در بورس تهران که با حضور اعضای هیأت‌مدیره برگزار شد، به تشریح جایگاه، عملکرد و برنامه‌های آینده پتروشیمی اروند پرداخت و آن را به عنوان یکی از استراتژیک‌ترین بنگاه‌های اقتصادی صنعت پتروشیمی کشور معرفی کرد او از چشم‌انداز رشد پایدار و سودآوری بلندمدت این شرکت خبر داد.

کریمی در این نشست گفت: پتروشیمی اروند در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) در ماهشهر استان خوزستان مستقر است و چشم‌انداز ما توسعه پایدار و خلق ارزش افزوده برای اقتصاد کشور است.

او گفت: فعالیت‌های فرعی پتروشیمی اروند شامل مشارکت در تشکیل شرکت‌های حقوقی و مدنی و همکاری با سایر مجموعه‌ها در چارچوب قوانین و مقررات حاکم نیز می‌شود.

مدیرعامل پتروشیمی اروند با اشاره به ترکیب سهامداران شرکت اظهار کرد: بر اساس آخرین وضعیت سهامداری تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴، حدود ۷۲ درصد سهام شرکت در اختیار گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس، ۲۰ درصد متعلق به پتروشیمی نوری، یک درصد متعلق به نفت و گاز پارسیان و مابقی در اختیار سایر سهامداران مدیریتی است.

او با تأکید بر جایگاه استراتژیک پتروشیمی اروند در صنعت پتروشیمی کشور بیان کرد: پتروشیمی اروند در برخی محصولات بیش از ۸۰ درصد نیاز کشور را تأمین می‌کند و در برخی دیگر تنها تولیدکننده داخلی به شمار می‌رود. این شرکت با بیش از ۷۳۶ مشتری فعال در سراسر کشور، نقش مهمی در تأمین خوراک و مواد اولیه صنایع پایین‌دستی دارد.

او افزود: ارزش دارایی‌های پتروشیمی اروند از حدود ۷.۹ همت در سال ۱۳۹۹ به حدود ۳۰ همت در شش‌ماهه سال ۱۴۰۴ رسیده و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا پایان سال به حدود ۳۳ همت افزایش یابد. بدهی‌های شرکت نیز با وجود افزایش تولید و سرمایه‌گذاری‌ها، در سطح قابل کنترل و مدیریت‌شده قرار دارد.