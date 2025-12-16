\u0628\u0627 \u062a\u0635\u0645\u06cc\u0645 \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a \u0628\u062d\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646\u062f\u0627\u0631\u06cc \u0647\u0631\u0645\u0632\u06af\u0627\u0646\u060c \u0647\u0645\u0647 \u0627\u062f\u0627\u0631\u0627\u062a \u0648 \u062f\u0627\u0646\u0634\u06af\u0627\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0647\u0631\u0645\u0632\u06af\u0627\u0646 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0634\u0646\u0628\u0647 \u062a\u0639\u0637\u06cc\u0644 \u0627\u0633\u062a\n\u0645\u0647\u0631\u062f\u0627\u062f \u062d\u0633\u0646 \u0632\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0641\u0632\u0648\u062f: \u0627\u06a9\u0646\u0648\u0646 \u0647\u06cc\u0686\u06af\u0648\u0646\u0647 \u0627\u0646\u0633\u062f\u0627\u062f \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u0631\u0627\u0647\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648\u062c\u0648\u062f \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f.\n\u0648\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u0622\u0628 \u0648 \u0628\u0631\u0642 \u0645\u0646\u0627\u0637\u0642 \u0628\u0627\u0631\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0646\u06cc\u0632 \u0631\u0648\u0627\u0644 \u0639\u0627\u062f\u06cc \u0631\u0627 \u062f\u0627\u0631\u062f.\n\u00a0