مدیرکل بحران استانداری هرمزگان گفت: همه ادارات و دانشگاه‌های هرمزگان فردا چهارشنبه تعطیل است.

با تصمیم مدیریت بحران استانداری هرمزگان، همه ادارات و دانشگاه‌های هرمزگان چهارشنبه تعطیل است

مهرداد حسن زاده افزود: اکنون هیچگونه انسداد مسیر راهی در استان وجود ندارد.

وی گفت: آب و برق مناطق بارندگی نیز روال عادی را دارد.

 

