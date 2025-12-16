مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:: از امشب با ورود سامانه بارشی از سمت جنوب، بارش‌ها در استان‌های بوشهر، فارس، هرمزگان، غرب کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و جنوب اصفهان آغاز می‌شود.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور با اشاره به ورود سامانه بارشی جدید از سمت جنوب اظهار کرد: از امشب  بارش‌ها در استان‌های بوشهر و فارس آغاز می‌شود و به تدریج هرمزگان، غرب کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و جنوب اصفهان را نیز دربر خواهد گرفت افزود: امشب در استان‌های گیلان و غرب مازندران نیز بارش‌ها شروع می‌شود.

ضیائیان با اشاره به گسترش فعالیت این سامانه در روز شنبه گفت:استان‌های یزد، شمال سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرند و در شمال‌غرب کشور و سواحل دریای خزر شدت بارش‌ها بیشتر خواهد بود.

به گفته وی، در مناطق کوهستانی بارش برف پیش‌بینی شده که موجب لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید خواهد شد.

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی اظهار کرد: در استان‌های جنوبی کشور بارش‌ها به صورت رعد و برق رخ می‌دهد و فردا جزایر واقع در تنگه هرمز شاهد رعد و برق‌های شدید خواهند بود.

او همچنین از روز چهارشنبه تا پایان هفته نیمه شرقی و جنوبی کشور با کاهش محسوس دما مواجه می‌شود و در نوار غربی و نیمه شمالی نیز چهارشنبه و پنجشنبه هوا سردتر خواهد شد.

وی ادامه داد: روزهای پنجشنبه و جمعه در جنوب، جنوب شرق و شرق کشور بارش‌ها ادامه خواهد داشت و هر دو دریای شمال و جنوب کشور متلاطم خواهند بود.

وی  درباره وضعیت تهران گفت: از فردا شب بارش‌های پراکنده در پایتخت پیش‌بینی می‌شود و دمای هوا حدود ۱۰ درجه سانتیگراد خواهد بود. روند کاهش دما در تهران تا پایان هفته ادامه دارد و هوای پایتخت سردتر خواهد شد.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
خبرهای مرتبط
کاهش نسبی دمای هوا در نواحی غرب و شمال غرب کشور از ۲۶ آذرماه
ورود سامانه بارشی جدید به کشور از ۲۴ آذرماه/نشست اضطراری وزیر راه و شهرسازی همزمان با هشدار سطح قرمز
بارش برف و باران تا جمعه در پایتخت؛ هوا سردتر می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۵ آذرماه
دور جدید ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی آغاز شد+ عکس
صدور تمامی کارت‌های سوخت کشور تا دو هفته آینده/ درخواست روزانه کارت سوخت به ۳۶ هزار فقره رسید+ فیلم
بهره‌برداری از نیروگاه ۶۳ مگاواتی خورشیدی در شهرک صنعتی شمس آباد تا قبل از ۲۲ بهمن
کارگاه پیشرفته تعمیر موتور هواپیما افتتاح شد
اتخاذ تصمیمات نادرست عامل اصلی کمبود برنج در بازار
۳۵ درصد از کشور با قطعی گاز و برق مواجه بودند/ پرداخت سالانه حدود ۱۲۷ میلیارد دلار یارانه انرژی به مردم
زنگزور هیچ وقت جایگزین مسیر ایمن ایران نمی شود+ فیلم
ناعدالتی در اعمال افت فشار آب بین مناطق مختلف تهران وجود دارد؟
ظرفیت ناوگان هوایی کشور از ۱۲۰ فروند به ۲۰۰ فروند ارتقا یافت+ فیلم
آخرین اخبار
ورود سامانه بارشی جدید به کشور
افزایش کارایی و تحرک معاملات با حذف حجم مبنا از بورس
اقدامات نظارتی و جلوگیری از افزایش هیجانی قیمت‌ها در آستانه شب یلدا
زمینه واردات گندم برای تأمین نیاز صنعت فراهم می‌شود
یک شرکت پتروشیمی دیگر در مسیر بورس
بانک مرکزی ادعای بانک سامان درباره تاخیر در ساتنا و پایا را تکذیب کرد
خداحافظی با حجم مبنا در بورس
موافقت‌نامه تجارت آزاد، مبادلات تجاری را تسهیل کرد
فرو ریزش منطقه ۱۸ برای بخش ریلی مخاطره آمیز است
پایا و ساتنا بدون اختلال فعال هستند/ تکذیب شایعه اختلال در سامانه‌های پرداخت
آغاز برقی کردن قطار تهران_ مشهد تا پایان سال
قیمت تور‌های اروپا در نوروز ۱۴۰۵ چقدر است؟
پروژه کشتی رورو در بندر امیر آباد دوباره از سر گرفته شد+ فیلم
نقاهت بعد از کاشت ابرو
مالیات بر سوداگری ابزار مقابله با فعالیت‌های مخرب اقتصادی است
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۲۵ آذرماه
ساخت ۱۲۵۰ دستگاه اتوبوس ساخت داخل کلید خورد
۳۵ درصد از کشور با قطعی گاز و برق مواجه بودند/ پرداخت سالانه حدود ۱۲۷ میلیارد دلار یارانه انرژی به مردم
مصرف گاز خانگی و تجاری از ۶۰۰ میلیون مترمکعب گذشت+ فیلم
بیش از ۶ هزار حساب ۲۵۱ مظنون به پولشویی در بازار ارز با تراکنش ۲۱۰ همتی مسدود شد
زنگزور هیچ وقت جایگزین مسیر ایمن ایران نمی شود+ فیلم
ظرفیت ناوگان هوایی کشور از ۱۲۰ فروند به ۲۰۰ فروند ارتقا یافت+ فیلم
مالیات بر سوداگری راه نجات اقتصاد از فعالیت‌های مخرب است
۱۰۰ کیلومتر از اراضی راه آهن رشت_ آستارا تملک شد+ فیلم
وزیر نیرو: اجازه مصرف بی‌ضابطه برق را به هیچ‌کس نمی‌دهیم
اطلاعیه شرکت توزیع برق در خصوص قطع برق شورای شهر تهران
سبد سوخت نیروگاه‌ها گسترش می‌یابد
کارگاه پیشرفته تعمیر موتور هواپیما افتتاح شد
ترکیب کالا‌ها در تالار یک و دو ارزی مرکز مبادله مشخص شد
دور جدید ثبت‌نام خودرو‌های وارداتی آغاز شد+ عکس