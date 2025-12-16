ورود سامانه بارشی جدید به کشور

باشگاهخبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور با اشاره به ورود سامانه بارشی جدید از سمت جنوب اظهار کرد: از امشب بارشها در استانهای بوشهر و فارس آغاز میشود و به تدریج هرمزگان، غرب کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و جنوب اصفهان را نیز دربر خواهد گرفت افزود: امشب در استانهای گیلان و غرب مازندران نیز بارشها شروع میشود.
ضیائیان با اشاره به گسترش فعالیت این سامانه در روز شنبه گفت:استانهای یزد، شمال سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خراسان رضوی نیز تحت تأثیر قرار میگیرند و در شمالغرب کشور و سواحل دریای خزر شدت بارشها بیشتر خواهد بود.
به گفته وی، در مناطق کوهستانی بارش برف پیشبینی شده که موجب لغزندگی جادهها و کاهش دید خواهد شد.
مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی اظهار کرد: در استانهای جنوبی کشور بارشها به صورت رعد و برق رخ میدهد و فردا جزایر واقع در تنگه هرمز شاهد رعد و برقهای شدید خواهند بود.
او همچنین از روز چهارشنبه تا پایان هفته نیمه شرقی و جنوبی کشور با کاهش محسوس دما مواجه میشود و در نوار غربی و نیمه شمالی نیز چهارشنبه و پنجشنبه هوا سردتر خواهد شد.
وی ادامه داد: روزهای پنجشنبه و جمعه در جنوب، جنوب شرق و شرق کشور بارشها ادامه خواهد داشت و هر دو دریای شمال و جنوب کشور متلاطم خواهند بود.
وی درباره وضعیت تهران گفت: از فردا شب بارشهای پراکنده در پایتخت پیشبینی میشود و دمای هوا حدود ۱۰ درجه سانتیگراد خواهد بود. روند کاهش دما در تهران تا پایان هفته ادامه دارد و هوای پایتخت سردتر خواهد شد.