معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان، با رد شایعات درباره اختلال گسترده در قطار سنندج–همدان گفت: آمار کنسلی بلیت‌ها کمتر از دو درصد کل مسافران بوده و استرداد هزینه‌ها انجام می‌شود، هرچند به دلیل فرآیندهای مالی شرکت‌ها، ممکن است چند روز زمان ببرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی- کیومرث حبیبی در توضیح مطالب منتشرشده درباره لغو سفر‌ها و عدم بازپرداخت بلیت قطار سنندج–همدان، اظهار داشت: بر اساس آخرین آمار دریافتی، از حدود ۹۲ هزار و ۶۰۰ مسافر، کمتر از دو هزار بلیت لغو شده که نشان‌دهنده ضریب کنسلی زیر دو درصد است.

وی افزود: مطابق پیگیری اینجانب از راه اهن منطقه‌ای همدان بازپرداخت هزینه این بلیت‌ها قطعی است، اما به دلیل تسویه‌حساب میان شرکت‌های فروش بلیت و راه‌آهن، این فرآیند ممکن است دو تا پنج روز به طول بینجامد و این موضوع محدود به حمل‌ونقل ریلی نبوده و در سایر شیوه‌های حمل‌ونقل و حتی پرداخت‌های انلاین نیز رایج است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان با اشاره به وضعیت سفر‌های ریلی سنندج–همدان تصریح کرد: تعداد سفر‌های فعلی به هیچ عنوان پاسخگوی تقاضای مردم نیست، اما کمبود لوکوموتیو و مولد برق، امکان افزایش تعداد قطار‌های مسافربری را برای راه آهن کشور محدود کرده است.

حبیبی با بیان اینکه در حال حاضر این مسیر دو نوبت در هفته (سه‌شنبه و جمعه) به‌صورت رفت‌وبرگشت فعال است، گفت: ضریب اشغال صندلی‌ها حدود ۸۹ درصد بوده که نشان‌دهنده استقبال بالا از این خط ریلی است.

وی همچنین به پیشرفت ایستگاه قروه اشاره کرد و گفت: این ایستگاه حدود ۴۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و در سفر اخیر رئیس‌جمهور به استان، ۴۰۰ میلیارد تومان برای تجهیز و تکمیل آن مصوب شده است که در صورت تخصیص اعتبارات، کارگاه اجرایی مجدداً فعال خواهد شد.

حبیبی همچنین درباره امتداد خط ریلی به اقلیم کردستان عراق، خاطرنشان کرد: این پروژه به اعتباری حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان نیاز دارد و اگرچه از نظر قانونی مراحل ماده ۲۳ طی شده، اما به دلیل محدودیت منابع دولتی، اجرای آن منوط به تأمین اعتبارات و درج در بودجه سنواتی کشور خواهد بود.

