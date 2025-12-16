باشگاه خبرنگاران جوان _ مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع‌دستی وگردشگری استان گلستان گفت: هفدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام از امروز تا ۲۸ آذر از ساعت ۱۶ تا ۲۲ در محل دائمی نمایشگاه‌های استان میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

فریدون فعالی افزود: در این جشنواره سه شب فرهنگی با حضور هنرمندان کشورهای قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان اجرا می‌شود و جلوه‌ای از اشتراکات فرهنگی و آیینی ملت‌های منطقه را به نمایش درخواهد آورد.

وی گفت :در بخش روستایی و عشایری جشنواره، ۱۲ سازه روستایی و عشایری به مساحت حدود سه هزار مترمربع جانمایی و در بخش غذاهای سنتی ۲۳ غرفه خوراک پیش‌بینی‌ و ۲۵ سیاه‌چادر و سازه روستایی جانمایی شده است.

فعالی افزود :شش انجمن حرفه‌ای گردشگری استان در جشنواره باهدف معرفی ظرفیت‌ها، خدمات و ظرفیت های استان حضور دارند و درمجموع چهار تور آشناسازی از ظرفیت‌های گردشگری استان ویژه اصحاب رسانه ملی و بین‌المللی، راهنمایان گردشگری سراسر کشور، گروه‌های هنری شب‌های فرهنگی کشورهای قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان و همچنین مهمانان ویژه و سفرای کشورهای خارجی پیش‌بینی شده است.

وی گفت :در حوزه موسیقی و آئین‌های اقوام، ۲۲ گروه فرهنگی و هنری حضور خواهند داشت و همچنین برنامه‌های جانبی جشنواره در قالب اجراهای موسیقی و آئینی در هشت نقطه استان برگزار می‌شود ، ۲۷ استان کشور برای حضور در بخش صنایع‌دستی نهایی شده‌اند و حدود ۳۰۰ هنرمند صنایع‌دستی آثار خود را در این رویداد عرضه می‌کنند.

منبع صداوسیما