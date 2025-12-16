هفدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام ایران زمین در محل دائمی نمایشگاه‌های استان آغاز به کار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع‌دستی وگردشگری استان گلستان گفت: هفدهمین جشنواره بین‌المللی فرهنگ اقوام از امروز تا ۲۸ آذر  از ساعت ۱۶ تا ۲۲ در محل دائمی نمایشگاه‌های استان میزبان علاقه‌مندان خواهد بود.

فریدون فعالی افزود: در این جشنواره سه شب فرهنگی با حضور هنرمندان کشورهای قزاقستان، تاجیکستان و ازبکستان اجرا می‌شود و جلوه‌ای از اشتراکات فرهنگی و آیینی ملت‌های منطقه را به نمایش درخواهد آورد.

وی گفت :در بخش روستایی و عشایری جشنواره، ۱۲ سازه روستایی و عشایری به مساحت حدود سه هزار مترمربع جانمایی و در بخش غذاهای سنتی ۲۳ غرفه خوراک پیش‌بینی‌ و ۲۵ سیاه‌چادر و سازه روستایی جانمایی شده است.

فعالی افزود :شش انجمن حرفه‌ای گردشگری استان در جشنواره باهدف معرفی ظرفیت‌ها، خدمات و ظرفیت های استان حضور  دارند و درمجموع چهار تور آشناسازی از ظرفیت‌های گردشگری استان ویژه اصحاب رسانه ملی و بین‌المللی، راهنمایان گردشگری سراسر کشور، گروه‌های هنری شب‌های فرهنگی کشورهای قزاقستان، ازبکستان و تاجیکستان و همچنین مهمانان ویژه و سفرای کشورهای خارجی پیش‌بینی شده است.

وی گفت :در حوزه موسیقی و آئین‌های اقوام، ۲۲ گروه فرهنگی و هنری حضور خواهند داشت و همچنین برنامه‌های جانبی جشنواره در قالب اجراهای موسیقی و آئینی در هشت نقطه استان برگزار می‌شود  ، ۲۷ استان کشور برای حضور در بخش صنایع‌دستی نهایی شده‌اند و حدود ۳۰۰ هنرمند صنایع‌دستی آثار خود را در این رویداد عرضه می‌کنند.

منبع صداوسیما

برچسب ها: جشنواره ، نمایشگاه ها
خبرهای مرتبط
ثبت جشنواره اقوام ایران‌زمین در تقویم رویداد‌های ملی گردشگری
ضرغامی:
ملت ایران هویت چند هزار ساله دارد
۳۰۰ ارتباط زنده با شبکه‌های ملی، استانی وبرون مرزی دستاورد تلاش همکاران صدا وسیمای گلستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بازدید رئیس حوزه قضایی مراوه‌تپه از مراکز توزیع نهاده‌های دامی این شهرستان
دیدار رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور با آیت الله نورمفیدی
آخرین اخبار
دیدار رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور با آیت الله نورمفیدی
بازدید رئیس حوزه قضایی مراوه‌تپه از مراکز توزیع نهاده‌های دامی این شهرستان