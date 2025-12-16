باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
تله جذب کاربران در شبکه‌های اجتماعی + فیلم

روش‌های مختلفی برای جذب مخاطب در رسانه‌ها وجود دارد که برخی از آنها با فریب همراه هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد لسانی، پژوهشگر حوزه رسانه در برنامه تلویزیونی از تله‌ جذب کاربران در فضای رسانه سخن گفت و عنوان کرد: برخی از رسانه‌ها  با هراس افکنی به دنبال جذب مخاطب هستند.

