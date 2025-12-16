معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: جشن ملی قهرمان خانواده با هدف الگودهی ورزشکاران شاخص و ترویج ازدواج و فرزندآوری در جامعه برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی-علیرضا رحیمی معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درحاشیه مراسم آیین تجلیل از قهرمانان ملی الگو در حوزه خانواده و جمعیت گفت: هدف از برگزاری جشن ملی قهرمان خانواده، استفاده از ظرفیت اجتماعی ورزشکاران شاخص برای الگودهی به نسل جوان و ترویج ازدواج و فرزندآوری در جامعه ورزش است.
وی اظهار کرد: بسیاری از ورزشکاران کشور همچنان از مقبولیت اجتماعی بالایی برخوردارند و میتوانند نشان دهند که قهرمانی، عضویت در تیم ملی و تشکیل خانواده همزمان امکانپذیر است؛ موضوعی که با توجه به شرایط جمعیتی کشور و تأکید مسئولان عالی نظام از اهمیت ویژهای برخوردار است.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به دعوت از اعضای تیمهای ملی که طی یک سال گذشته ازدواج کرده یا صاحب فرزند شدهاند، افزود: این برنامه آغاز یک مسیر است و تلاش داریم با نزدیک کردن حوزه ورزش و جوانان، حمایتهای مؤثرتری از ورزشکاران جوان داشته باشیم.
رحیمی با بیان اینکه بسیاری از ورزشکاران جوان با مشکلات معیشتی، مسکن، اشتغال و سربازی مواجهاند، تصریح کرد: حمایتهای قانونی موجود کافی نیست و وزارت ورزش و جوانان در دوره جدید، اقدامات مؤثری را در حوزه بیمه و حمایت از ورزشکاران شاخص آغاز کرده است.
وی از برنامهریزی برای تأمین مسکن جوانان و ورزشکاران خبر داد و گفت: با استفاده از زمینهای در اختیار وزارت ورزش و جوانان و همکاری سایر دستگاهها، طرحی در حال پیگیری است که بر اساس آن جوانان بتوانند در زمان ازدواج، بین دریافت وام ازدواج یا تأمین مسکن انتخاب داشته باشند. این طرح در گام نخست برای ورزشکاران شاخص و اعضای تیمهای ملی اجرا خواهد شد.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان همچنین درباره تغییرات مدیریتی در استان تهران توضیح داد: این جابهجاییها بر اساس ارزیابی عملکرد انجام شده و یکی از سیاستهای اصلی وزارتخانه استفاده از نیروهای داخلی و تصمیمگیری به دور از توصیهپذیری است.