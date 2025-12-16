معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: جشن ملی قهرمان خانواده با هدف الگودهی ورزشکاران شاخص و ترویج ازدواج و فرزندآوری در جامعه برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی-علیرضا رحیمی معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان درحاشیه مراسم آیین تجلیل از قهرمانان ملی الگو در حوزه خانواده و جمعیت گفت: هدف از برگزاری جشن ملی قهرمان خانواده، استفاده از ظرفیت اجتماعی ورزشکاران شاخص برای الگودهی به نسل جوان و ترویج ازدواج و فرزندآوری در جامعه ورزش است.

وی اظهار کرد: بسیاری از ورزشکاران کشور همچنان از مقبولیت اجتماعی بالایی برخوردارند و می‌توانند نشان دهند که قهرمانی، عضویت در تیم ملی و تشکیل خانواده همزمان امکان‌پذیر است؛ موضوعی که با توجه به شرایط جمعیتی کشور و تأکید مسئولان عالی نظام از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به دعوت از اعضای تیم‌های ملی که طی یک سال گذشته ازدواج کرده یا صاحب فرزند شده‌اند، افزود: این برنامه آغاز یک مسیر است و تلاش داریم با نزدیک کردن حوزه ورزش و جوانان، حمایت‌های مؤثرتری از ورزشکاران جوان داشته باشیم.

رحیمی با بیان اینکه بسیاری از ورزشکاران جوان با مشکلات معیشتی، مسکن، اشتغال و سربازی مواجه‌اند، تصریح کرد: حمایت‌های قانونی موجود کافی نیست و وزارت ورزش و جوانان در دوره جدید، اقدامات مؤثری را در حوزه بیمه و حمایت از ورزشکاران شاخص آغاز کرده است.

وی از برنامه‌ریزی برای تأمین مسکن جوانان و ورزشکاران خبر داد و گفت: با استفاده از زمین‌های در اختیار وزارت ورزش و جوانان و همکاری سایر دستگاه‌ها، طرحی در حال پیگیری است که بر اساس آن جوانان بتوانند در زمان ازدواج، بین دریافت وام ازدواج یا تأمین مسکن انتخاب داشته باشند. این طرح در گام نخست برای ورزشکاران شاخص و اعضای تیم‌های ملی اجرا خواهد شد.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان همچنین درباره تغییرات مدیریتی در استان تهران توضیح داد: این جابه‌جایی‌ها بر اساس ارزیابی عملکرد انجام شده و یکی از سیاست‌های اصلی وزارتخانه استفاده از نیرو‌های داخلی و تصمیم‌گیری به دور از توصیه‌پذیری است.

برچسب ها: وزارت ورزش و جوانان ، معاون جوانان ، ترویج ازدواج
خبرهای مرتبط
اسبقیان: رئیس فدراسیون ژیمناستیک با حکم قضایی تعیلق شده/ اینچه درگاهی: ابلاغیه‌ای به دستم نرسیده است
ایجاد ۵۰ هزار فرصت شغلی با محوریت سمن‌ها کلید خورد/ از مهارت‌آموزی سربازان تا وام ۵ ساله
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان مطرح کرد؛
اعتبار حوزه جوانان باید متناسب با مأموریت‌های ملی افزایش یابد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین وضعیت پرونده قتل الهه حسین نژاد/ توبه تتلو باید احراز شود
کدام دسته از معتادان مشمول طرح «مدیریت مصرف» می‌شوند؟
چهره سارق حرفه‌ای داخل خودرو به دستور مقام قضایی برای شناسایی شکات احتمالی منتشر شد
آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌های مواصلاتی کشور/ بارش برف و باران در محور‌های ۶ استان
سردار حسینی: طراحی ایمن خودرو و راه، تنها راه جبران خطای انسانی در تصادفات است
ایران برای مبارزه با مواد افیونی هزینه‌های سنگینی متحمل می‌شود
بیش از ۲۰۶ هزار تخلف شبانه در پایتخت از اول آذر ماه تاکنون ثبت شد
پشت پرده شایعات مربوط به مسئولین قضایی، دشمن است
گروه‌های همکار آمریکا و اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه تحت تعقیب قرار می‌گیرند
نشت گاز آمونیاک در کارخانه‌ای در بزرگراه بعثت مهار شد
آخرین اخبار
«تغییراقلیم» یک بحران در حوزه سلامت و بهداشت عمومی است
مبادله ۶ زندانی ایرانی و ترکمنستانی بین دو کشور
توصیه‌های مهم آب و هوایی به مسافران برای روز‌های آینده + فیلم
رونمایی از ۵ اتوبوس برقی داخلی/ ۲۵ اتوبوس دیگر تا پایان سال به ناوگان اضافه می‌شود
توضیح دفتر سخنگوی قوه قضاییه درباره پرونده «الهه حسین‌نژاد»
ایران برای مبارزه با مواد افیونی هزینه‌های سنگینی متحمل می‌شود
اعتبار حوزه جوانان باید متناسب با مأموریت‌های ملی افزایش یابد
خانواده‌هایی که می‌توانند باعث رشد هوش هیجانی فرزندان شوند
افتتاح برج نوآوری و فناوری شاهد و ایثارگر را مدیون شهدای نخبه جنگ ۱۲ روزه هستیم
رها‌سازی ۳۰ خودروی گرفتار در برف و کولاک/ تداوم امدادرسانی و آماده باش هلال‌احمر در استان‌های درگیر
کدام دسته از معتادان مشمول طرح «مدیریت مصرف» می‌شوند؟
نشت گاز آمونیاک در کارخانه‌ای در بزرگراه بعثت مهار شد
گروه‌های همکار آمریکا و اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه تحت تعقیب قرار می‌گیرند
اختصاص ۹ هزار میلیارد ریال برای توسعه کسب‌وکار‌های خرد در سیستان و بلوچستان
هر دو مسیر تونل نیایش و باند جنوبی تونل رسالت امشب مسدود است
دومین رویداد تبادل کتاب با عنوان «دست به دست» برگزار می‌شود
فرهنگ عفاف و حجاب نیازمند رویکرد روان‌شناختی و اقناعی است
۳۵۰ میلیارد تومان برای تغییر زندگی در مناطق محروم کرمان
ارسال بیش از ۹۰۰ اثر به هفدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری
جلسه محیط زیست و آتش‌نشانی درباره حضور جانوران وحشی در مناطق شهری
پشت پرده شایعات مربوط به مسئولین قضایی، دشمن است
طرح سراسری نظارت بر بازار شب یلدا با جدیت اجرا می‌شود
حق نداریم با سیاه نمایی از جیب مردم، مردم را ناامید کنیم
سردار حسینی: طراحی ایمن خودرو و راه، تنها راه جبران خطای انسانی در تصادفات است
آخرین وضعیت پرونده قتل الهه حسین نژاد/ توبه تتلو باید احراز شود
بیش از ۲۰۶ هزار تخلف شبانه در پایتخت از اول آذر ماه تاکنون ثبت شد
برگزاری چهل‌ونهمین جلسه دادگاه اعضای سازمان مجاهدین خلق
چرا باید تهران حریم نداشته باشد و شهری که معلوم نیست کجاست حریم داشته باشد؟
تعیین تکلیف زندانیان مُعسر نیازمند اصلاح قانون و بهره‌گیری از ظرفیت خیرین
مراکز روزانه افراد بالای ۱۴ سال دارای اوتیسم برای نخستین بار مجوز می‌گیرند