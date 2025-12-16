هفته دوم از رقابت‌های لیگ برتر تکواندو باشگاه‌های کشور با برگزاری مبارزات اوزان فرد و معرفی نفرات برتر در خانه تکواندو آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته دوم از بیست و چهارمین دوره لیگ برتر تکواندو باشگاه‌های کشور «جام خلیج فارس» (یادواره شهدای جنگ دوازده روزه تحمیلی) امروز سه شنبه ۲۵ آذرماه با برگزاری رقابت‌های اوزان فرد در سالن خانه تکواندو آغاز شد که مدعیان اصلی مدال‌های طلا را از آن خود کردند تا رقابت در صدر جدول همچنان حساس و نزدیک پیگیری شود.

در پایان رقابت‌های چهار وزن اول، زاگرس جنوبی، مدافع عنوان قهرمانی با کسب دو طلا و دو نقره با قدرت وارد لیگ شد. شهرداری ورامین و پالایش نفت آبادان، تیم‌های دوم و سوم فصل گذشته هم هر کدام یک طلا به دست آوردند تا از همین ابتدا شاهد خط و نشان مدعیان برای یکدیگر باشیم.

در این دوره از مسابقات ۶۳ بازیکن آزاد به همراه ۹ تیم باشگاه فرهنگی ورزشی صنعت مس کرمان، شهرداری ورامین، آکادمی تکواندو استاد حسن ملکی، باشگاه دمنده، شرکت پالایش نفت آبادان، پاس، دانشگاه آزاد اسلامی، بارمان ابزار یراق توسن و نفت مناطق مرکزی باشگاه زاگرس جنوبی به رقابت خواهند پرداخت. این دوره از مسابقات برای سومین سال پیاپی به شیوه گرندپری برگزار خواهد شد.

در وزن ۵۴- کیلوگرم یاسین ولی زاده از شهرداری ورامین مدال برنز هفته نخست خود را با برتری مقابل امیرمحمد عقیلی در مبارزه پایانی به طلا تبدیل کرد. عقیلی که به عنوان بازیکن آزاد در مسابقات شرکت کرده برای دومین هفته متوالی به دیدار پایانی رسید و نقره گرفت. مدال برنز مشترک هم به آرین آرش (بازیکن آزاد) و محمد متین حسینی از مس کرمان تعلق گرفت.

در وزن ۶۳- کیلوگرم علی اصغر علی مرادیان و مهدی حاج موسایی دو ملی پوش زاگرس جنوبی با شکست همه رقبا راهی دیدار پایانی شدند که حاج موسایی با صلاحدید کادر فنی این تیم طلا گرفت و مرادیان هم به نشان نقره دست یافت. مهدی تاتی از پاس و محمد مهدی سعادتی از شهرداری ورامین هم برنز گرفتند.

دیدار نهایی وزن ۷۴- کیلوگرم را محمد مهدی عمادی از شهرداری ورامین و امیر حسین بیضایی از پالایش نفت آبادان برگزار کردند که این دیدار مهیج و نزدیک را بیضایی به سود خود خاتمه داد و طلا گرفت. عمادی به نشان نقره دست. سپهر فیاضی از دانشگاه آزاد و امیرمحمد امیرمحمدی از زاگرس جنوبی هم روی سکوی سوم ایستادند.

محمد حسین یزدانی از زاگرس جنوبی مدال طلای وزن ۸۷- کیلوگرم را با برتری مقابل آرش وزیری دوست از دانشگاه آزاد از آن خود کرد. وزیری دوست به نشان نقره دست یافت و علی اکبر ابراهیمی و امیرمحمد قهرمانی از شهرداری ورامین هم روی سکوی سوم ایستاده و برنز گرفتند.

رقابت‌های اوزان زوج فردا چهارشنبه برگزار خواهد شد.

منبع: فدراسیون تکواندو

برچسب ها: لیگ برتر تکواندو ، فدراسیون تکواندو
