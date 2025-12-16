دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه قهرمانی واقعی در رفتار با خانواده معنا پیدا می‌کند، گفت پهلوان کسی است که تواضع، محبت و احترام را از خانه آغاز کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در مراسم جشن ملی قهرمان خانواده آیین تجلیل از قهرمانان ملی الگو در حوزه خانواده و جمعیت گفت:بزرگان اهل بیت عصمت و طهارت همچون حضرت فاطمه زهرا (س) و حضرت زینب کبری الگو‌های واقعی قهرمانی هستند. در واقعه عاشورا قهرمان اصلی حضرت زینب بود؛ اگر آن روحیه پهلوانی و قهرمانی را نداشت، چگونه می‌توانست بار سنگین آن همه ظلم را تحمل کند. حضرت زینب توانست از کربلا به کوفه، از کوفه به شام و سپس دوباره به مدینه بازگردد و پیام عاشورا را منتقل کند.

وی افزود: امروز هم قهرمانی همین معنا را دارد. ورزشکار ما وقتی از ایران در مسابقات آسیایی و جهانی شرکت می‌کند، با وجود همه سختی‌ها شبانه‌روز تمرین می‌کند. حتی در شرایطی مانند جنگ ۱۲ روزه، از یک سو دلش پیش ایران و خانواده و بستگان است و از سوی دیگر باید در مسابقات حاضر شود و برای کسب مدال بجنگد. این کار بسیار سخت است و اگر الگوی او امیرالمؤمنین و حضرت زینب نبودند، تحمل این بار سنگین ممکن نمی‌شد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ویژگی‌های فتوت و پهلوانی اظهار کرد: در فتوت چند ویژگی اساسی لازم است؛ اول تواضع و فروتنی، دوم مردانگی. مردانگی به معنای مرد در برابر زن نیست، بلکه یعنی انسان وقتی در برابر ظلم قرار می‌گیرد و مظلومی را می‌بیند، از او دفاع کند. تواضع، مردانگی و خدمت به مردم از ویژگی‌های پهلوانان قدیم بود. برخی از آنان ظاهر ساده‌ای داشتند، اما شب‌ها پنهانی به خانه‌های مردم می‌رفتند، کمک می‌کردند و اطعام می‌دادند؛ این همان اخلاق علوی است.

خسروپناه ادامه داد: شاخص قهرمانی در خانه مشخص می‌شود. مهم است که رفتار فرد با همسر، پدر و مادر و فرزندان چگونه است. گفته‌اند اگر خواستید بدانید یک روحانی عادل است یا نه، ببینید در خانه همسرش پشت سر او نماز می‌خواند یا نه. اگر در خانه حق همسر را ادا می‌کند و خانواده دوستش دارند، معلوم می‌شود عادل است. اما اگر بیرون خوش‌برخورد و خندان است و در خانه عبوس و بدخلق و حرمت خانواده را نگه نمی‌دارد، چنین فردی عادل نیست.

وی تأکید کرد: قهرمان واقعی کسی است که در خانه احترام خانواده را نگه دارد. چه مرد باشد و چه زن، اگر نسبت به همسر تواضع، عشق، محبت و احترام دارد و این احترام را به پدر و مادر خود و همسرش نیز تعمیم می‌دهد، قطعاً پهلوان است. اما کسی که بیرون با دوستانش شاد و خندان است و در خانه نشاط و محبت ندارد، هرچند قهرمان ورزشی باشد، پهلوان نیست.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه هیچ انسان موفقی بدون همراهی همسرش به موفقیت نرسیده است، گفت: هیچ عالم یا قهرمان موفقی را نمی‌توانید پیدا کنید که همسرش پشتیبان او نبوده باشد. اگر همسر بار زندگی فرد بود، او هرگز به قهرمانی نمی‌رسید؛ همسر باید یار، همراه و همراز باشد. قهرمان وقتی به موفقیت می‌رسد باید به همسرش بگوید دوستت دارم، عاشقت هستم و تو باعث رسیدن من به این جایگاه شدی. این محبت، پیوند خانوادگی را تقویت می‌کند و فرزندانی که در چنین خانواده‌ای بزرگ می‌شوند، برای جامعه مفید خواهند بود.

خسروپناه خاطر نشان کرد: نباید فرزندان را مجبور کنیم راه پدر یا مادر را ادامه دهند. باید علاقه آنها را بشناسیم و تشویقشان کنیم. عشق و محبت در زندگی باید تقویت شود و از خدا بخواهیم محبت زن و شوهر، محبت پدر و مادر و محبت فرزندان به یکدیگر روزبه‌روز بیشتر شود. این همان قهرمانی خانواده است و برگزاری چنین جشن‌هایی بسیار ارزشمند است.

