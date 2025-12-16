باشگاه خبرنگاران جوان - حادثهای تلخ در آزادراه اصفهان–نطنز، جان ۱۳ هموطن را گرفت و خانوادههای بسیاری را داغدار کرد. این تصادف مرگبار، بهانهای شد تا دوربین صدا و سیما در محل وقوع حادثه حاضر شود و از نزدیک، دلایل تداوم آمار بالای تصادفات جادهای را بررسی کند.
مسئولان حاضر در صحنه، عواملی چون سرعت غیرمجاز، خستگی و خوابآلودگی رانندگان، نقص ایمنی برخی خودروها و همچنین مشکلات زیرساختی جادهها را از مهمترین دلایل بروز چنین حوادثی عنوان کردند. کارشناسان حوزه حملونقل نیز بر لزوم ارتقای ایمنی راهها، افزایش نظارتهای هوشمند و فرهنگسازی در رانندگی تأکید دارند.