باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم انتخاب برترینهای سال فیفا با عنوان THE BEST در دوحه برگزار شد.
در این مراسم عثمان دمبله، مهاجم فرانسوی تیم فوتبال پاریسنژرمن به عنوان مرد سال انتخاب شد. دمبله که با پیاسجی فصل گذشته قهرمان لیگ قهرمانان شده بود، چند ماه پیش جایزه بهترین بازیکن سال فوتبال جهان را که توسط مجله فرانس فوتبال اهدا شد را نیز به خودش اختصاص داد.
بهترینهای سال فیفا در سال ۲۰۲۵ به شرح زیر هستند:
بهترین بازیکن مرد جهان: عثمان دمبله (پاریسنژرمن)
بهترین بازیکن زن جهان: آیتانا بونماتی (بارسلونا)
بهترین مربی سال مردان: لوئیز انریکه (پاریسنژرمن)
بهترین مربی سال زنان: سارینا ویگمن (سرمربی تیم ملی زنان انگلیس)
جایزه پوشکاش (بهترین گل سال): سانتیاگو مونتیل (اتلتیکو ایندپندینته)
بهترین دروازهبان: جانلوئیجی دوناروما (پاریسنژرمن)
تیم منتخب مردان: جانلوئیجی دوناروما (پاریسنژرمن)، اشرف حکیمی (پاریسنژرمن)، ویلیان پاچو (پاریسنژرمن)، ویرژیل فندایک (لیورپول)، نونو مندس (پاریسنژرمن)، کول پالمر (چلسی)، جود بلینگام (رئال مادرید)، ویتینیا (پاریسنژرمن)، پدری (بارسلونا)، (لامین یامال (بارسلونا)، عثمان دمبله (پاریسنژرمن)
تیم منتخب سال زنان: هانا همپتون (چلسی)، لوسی برونز (چلسی)، لیا ویلیامسون (آرسنال)، ایرنه پاردس (بارسلونا)، اونا باتله (بارسلونا)، آیتانا بونماتی (بارسلونا)، پاتریشیا گیخارو (بارسلونا)، کلاودیا پینا (بارسلونا)، ماریونا کالدنتی (آرسنال)، آلیسیا روسو (آرسنال)، الکسیا پوتیاس (بارسلونا)