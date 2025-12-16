باشگاه خبرنگاران جوان - جلال ملکی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی تهران، اعلام کرد: ساعت ۱۶:۲۱ روز سه‌شنبه، گزارشی از ریزش آوار در یک ساختمان سه‌طبقه شامل یک طبقه همکف اداری و دو طبقه مسکونی به سامانه ۱۲۵ اعلام شد. بلافاصله سه ایستگاه آتش‌نشانی به همراه تجهیزات کامل به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: همزمان نیرو‌های شهرداری و خودرو‌های تخصصی آواربرداری نیز در محل حاضر شدند. این حادثه در پی ریزش ساختمانی مجاور یک بنای در حال ساخت رخ داده و احتمال گرفتار شدن چند نفر زیر آوار وجود داشت.

ملکی خاطرنشان کرد: آتش‌نشانان پس از ایمن‌سازی محل، عملیات جست‌و‌جو و آواربرداری را آغاز کردند و تاکنون موفق به نجات چهار مرد از زیر آوار شده‌اند. عملیات همچنان برای یافتن افراد احتمالی دیگر ادامه دارد.