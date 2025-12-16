باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
ادامه حملات آمریکا به قایق‌ها به بهانه مبارزه با مواد مخدر + فیلم

در ادامه سلسله حملات نیرو‌های آمریکایی به قایق‌ها در آب‌های آزاد، امروز دست‌کم ۸ نفر کشته شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - ارتش آمریکا اعلام کرد در تازه‌ترین عملیات خود، سه قایق را در اقیانوس آرام هدف قرار داده که به ادعای این کشور در حال قاچاق مواد مخدر بوده‌اند. این حمله منجر به کشته شدن دست‌کم ۸ نفر شده است.

مقام‌های نظامی آمریکا تأکید دارند عملیات‌های اخیر در چارچوب مبارزه با قاچاق مواد مخدر انجام می‌شود؛ بهانه‌ای که به گفته منابع رسمی، تاکنون به کشته شدن ۹۵ قایق‌ران در یک سال گذشته انجامیده است.

با این حال، کارشناسان و تحلیلگران بین‌المللی معتقدند آمریکا با استناد به مقابله با قاچاق مواد مخدر، در تلاش است حضور و مداخله نظامی خود را در حوزه کارائیب و مناطق پیرامونی توجیه کند. منتقدان هشدار می‌دهند تداوم این رویکرد، ضمن نقض حقوق بشر، می‌تواند به بی‌ثباتی بیشتر در این مناطق منجر شود.

