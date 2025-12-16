بحران انسانی در غزه + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - منابع پزشکی در نوار غزه اعلام کردند در پی تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی در جنوب غزه، یک شهروند فلسطینی به شهادت رسیده است.

در همین حال، سخنگوی امداد و نجات غزه از فرو ریختن یک خانه مسکونی خبر داد که بر اثر آن یک فلسطینی دیگر به شهادت رسید و چند نفر نیز زخمی شدند.

همزمان با تداوم بحران انسانی، دفاع مدنی غزه اعلام کرد بارندگی‌های شدید اخیر موجب آسیب‌دیدگی حدود ۹۰ درصد اردوگاه‌های این منطقه شده است.

به گفته مسئولان محلی، فرسودگی زیرساخت‌ها و کمبود امکانات امدادی، شرایط ساکنان اردوگاه‌ها را به‌شدت دشوار کرده و نگرانی‌ها درباره تشدید بحران انسانی در غزه را افزایش داده است.