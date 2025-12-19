رئیس اتحادیه شیرینی فروشان و کافه قنادی ها گفت: علی رغم افزایش قیمت مواد اولیه، قیمت شیرینی شب یلدا نوسانی ندارد.

باشگاه خبرنگاران‌جوان؛ آزاده محبی - علی بهره مند رئیس اتحادیه صنف قنادان، شیرینی‌فروشان و کافه‌قنادی‌های تهران گفت: علی رغم وجود افزایش قیمت‌ مواد اولیه، قیمت شیرینی و کیک شب یلدا تغییری نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری برای شیرینی نداریم، افزود: قیمت شیرینی بر اساس مواد اولیه، کیفیت و عرضه و تقاضا تعیین می شود، اما با تشدید نظارت بر واحدها از تخلف و گران فروشی جلوگیری می کنیم.

بهره مند از تشدید نظارت ها بر کیفیت و عملکرد واحدهای قنادی توسط بازرسان اتحادیه در این ایام خبر داد و گفت: در مناسبت و اعیاد مختلف بازرسی ها افزایش می یابد و به واحدهای صنفی توصیه کردیم که به رغم افزایش قیمت مواد اولیه، بدلیل شرایط اقتصادی خانوار افزایش قیمت اعمال نکنند.

رئیس اتحادیه شیرینی فروشان گفت: با توجه به آنکه اتحادیه تصمیمی برای افزایش قیمت ندارد، از این رو انتظار می رود قنادان محصول را با کیفیت مناسب و بدون افزایش قیمت به واحدها عرضه کنند.