باشگاه خبرنگاران جوان - معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای طرح پرداخت یارانه دستمزد شاغلان واجد شرایط در ۹۱ شهرستان کمبرخوردار در ۲۳ استان کشور خبر داد و گفت: کارجویان و کارفرمایان واجد شرایط میتوانند برای بهرهمندی از مزایای این طرح در سامانه سیاستهای فعال بازار کار ثبتنام کنند.
سید مالک حسینی ضمن اعلام این خبر اظهار کرد: طرح پرداخت یارانه دستمزد با هدف ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای بیکاران به ویژه دانشآموختگان دانشگاهی، زنان و اقشار خاص از جمله معتادان بهبودیافته، زندانیان آزادشده و کمتوانان ذهنی و جسمی در مناطق کمبرخوردار و کاهش هزینه جذب نیروی کار جدید برای کارفرمایان تنظیم و در سال جاری برای یک دوره ۱۲ ماهه طی دستورالعملی تدوین و به استانداران ابلاغ شده است.
وی افزود: اجرای این طرح منجر به ارتقای مهارت و کسب تجربه برای گروههای هدف از طریق تعامل با نیروی متخصص و با تجربه، انتقال یافتههای جدید دانش و فناوری به بنگاههای بخش تعاونی و خصوصی میشود.
حسینی ادامه داد: کارفرمایانی که بیکاران واجد شرایط واقع در ۹۱ شهرستان کمبرخوردار از اشتغال مصوب سال ۱۴۰۱ هیات دولت را بهکار گمارند، به طور متوسط ۳۰ درصد از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار نیروی کار جدید را به مدت یک سال توسط دولت دریافت خواهند کرد.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: در حال حاضر کلیه کارجویان و کارفرمایان واجد شرایط میتوانند به منظور بهرهمندی از مزایای طرح «پرداخت یارانه دستمزد» در سامانه سیاستهای فعال بازار کار به نشانی الکترونیکی ALMP.mcls.gov.ir ثبتنام کنند.
حسینی در پایان خاطرنشان کرد: جزئیات ضوابط و شرایط شرکت در این طرح طی دستورالعملی است که جزئیات آن در آدرس سامانه فوق موجود است.
منبع: وزارت کار