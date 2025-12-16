باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- علی فتح‌الله‌زاده مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال در حاشیه مراسم جشن ملی قهرمان خانواده آیین تجلیل از قهرمانان ملی الگو در حوزه خانواده و جمعیت در جمع خبرنگاران گفت: لیگ هنوز تمام نشده و با پتانسیلی که الان استقلال دارد و بازیکنانی که در اختیار گرفته، مطمئن هستم استقلال یکی از مدعیان قهرمانی است و رفته‌رفته تیم خودش را پیدا می‌کند. استقلال در اوایل فصل دچار مشکل شد و تیم دیر جمع شد و اردو هم به‌دلیل کمبود زمان به‌درستی شکل نگرفت، اما از نیم‌فصل دوم شرایط بهتر خواهد شد.

وی افزود: درباره قرارداد‌ها و بحث بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی، امیدوارم پنجره استقلال باز شود. متأسفانه در برخی رسانه‌ها یا اطلاعات کافی وجود ندارد یا مسائل به‌گونه‌ای وارونه منعکس می‌شود. هر تیمی چهار تا پنج سهمیه فسخ دارد و باید از این فرصت‌ها برای تقویت تیم استفاده کند، اما مشکل آنجاست که در برخی مقاطع، تصمیم‌های مدیریتی درست گرفته نشده و زمان کافی برای مذاکره و گرفتن رضایت بازیکنان از دست رفته است.

فتح‌الله‌زاده با اشاره به تغییرات مدیریتی در باشگاه استقلال اظهار کرد: در دوره‌هایی که تغییر و تحولات مدیریتی رخ می‌دهد، بعضی نکات مهم مغفول می‌ماند و همین موضوع باعث بروز مشکلات می‌شود. از الان باید با بازیکنانی که قراردادشان در پایان فصل تمام می‌شود، سریع‌تر وارد مذاکره شد. اگر شاکله اصلی تیم حفظ شود، استقلال می‌تواند خیلی زود به شرایط مطلوب برگردد.

مدیرعامل پیشین استقلال با انتقاد از ضعف ساختاری در مدیریت باشگاه‌ها گفت: همه مشکلات را نباید فقط گردن مدیرعامل انداخت. در باشگاه کمیته‌های مختلف، معاونت مالی و حقوقی وجود دارد و هر کدام وظایف مشخصی دارند. اگر در قرارداد‌ها یا مسائل مالی اشکالی به وجود می‌آید، معاونت‌های تخصصی باید به‌موقع تذکر بدهند. مدیریت باشگاه مثل مدیریت یک مجموعه بزرگ است و نمی‌شود انتظار داشت یک نفر به همه امور تخصصی مسلط باشد.

وی ادامه داد: متأسفانه در فوتبال ما افرادی بدون سابقه مدیریت ورزشی، یکباره مدیرعامل باشگاه‌های بزرگی مثل استقلال و پرسپولیس می‌شوند و این طبیعی است که تداخل و مشکل ایجاد شود. مدیریت نیاز به تجربه و طی کردن مراحل دارد. در گذشته با وجود کمبود منابع مالی، برای جذب بازیکنان بزرگ زحمت زیادی کشیده می‌شد و کار به این سادگی‌ها نبود.

فتح‌الله‌زاده تأکید کرد: الان هم باید به مدیریت جدید فرصت داد. پیشکسوتان باید به باشگاه کمک کنند، از آنها مشاوره گرفته شود و به جای تخریب، هم‌افزایی شکل بگیرد. همه ما استقلالی، پرسپولیسی، سپاهانی و تراکتوری هستیم و اگر همدلی باشد، مشکلات فوتبال کمتر می‌شود. به نظر من استقلال برای رسیدن به قهرمانی نیاز دارد نیمکت قوی‌تری داشته باشد، چون با شرایط فعلی نیمکت، کار سخت خواهد بود.