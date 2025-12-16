وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، از تلاش برای حل معضل «کاخ جشنواره» خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدعباس صالحی در حاشیه اختتامیه نوزدهمین جشنواره بین‌المللی سینماحقیقت در جمع خبرنگاران حاضر شد. وی با اشاره به معضل «کاخ جشنواره» گفت: این موضوع در حال پیگیری میان مسئولین عالی‌رتبه کشور است و امیدواریم به نتیجه برسد.

او به شرایط سخت اقتصادی امسال اشاره کرد و افزود: در این دوره کاری، تلاش می‌شود با توجه به برخی امکانات و تملک‌های وزارت فرهنگ و سازمان سینمایی، ایده‌هایی عملی شود، اما شرایط اقتصادی مشکلات خود را ایجاد کرده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح کرد: تلاش خود را می‌کنیم اما نمی‌دانم این اتفاق بیفتد یا نه؛ قبل از این شرایط، امیدوارتر بودیم.

صالحی درباره برنامه‌های تقویت سینمای مستند هم به دو محور اصلی اشاره کرد و گفت: ابتدا به دنبال پیوست مستند برای پروژه‌های بزرگ دولتی هستیم، طبق مصوبه هیئت دولت و تأکید شورای عالی سینما، پروژه‌های بزرگ دولتی و شرکت‌های دولتی موظف هستند بخشی از منابع مالی خود را به ساخت مستند درباره آن پروژه اختصاص دهند.

وی ادامه داد: در سینما مستند همچنین به دنبال فعالیت شوراهای استانی سینما خواهیم بود، با تصمیم شورای عالی سینما، شوراهای استانی سینما به ریاست استانداران تشکیل شده‌اند و یکی از محورهای اصلی فعالیت آنها، حمایت از سینمای مستند با استفاده از امکانات و سوژه‌های استانی است.

وی در ادامه درباره امکان برگزاری جشنواره‌های استانی مستند، گفت: هدف اصلی، هدایت منابع استانی به سمت فعال‌تر کردن سینمای مستند در مناطق است. اگر استان‌ها جدی‌تر وارد شوند، می‌توان در آینده آن را به شکل یک «لیگ» دنبال کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره سینماگران در «جنگ ۱۲ روزه» و شرایط سخت کشور، تاکید کرد: وقتی کشور در شرایط خاص قرار می‌گیرد و به تعبیر رهبر انقلاب «اتحاد مقدس» محور اصلی می‌شود، باید در همه حوزه‌ها، به ویژه سینما، تلاش کنیم تا همه کسانی که منافع ملی، وحدت و ایستادگی در مقابل دشمنان ایران را مدنظر دارند، کنار هم قرار گیرند.

وی تأکید کرد: ممکن است سلیقه‌ها و عقیده‌های متفاوتی وجود داشته باشد، اما در جایی که پای ایران و مقاومت ایرانی در میان است، باید کنار هم قرار بگیریم. این مسیر محدود به ۱۲ روز نیست و باید ادامه پیدا کند.

صالحی در پایان در پاسخ به پرسش در مورد انتخاب معاون امور هنری گفت: این سوال مهم و دقیقی است اما گاهی یک موضوع، موضوع اصلی جلسه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. موضوع امشب ما سینماست و ترجیح می‌دهم راجع به سینما پاسخ بدهم.»

منبع: ایسنا