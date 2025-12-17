باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حمیدرضا کاشانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن گفت: وضعیت عرضه ذرت در سامانه بازارگاه تا حدی بهبود یافته، اما مشکلات توزیع کنجاله سویا کماکان مرتفع نشده است که انتظار می رود ضمن تداوم روند توزیع، تسریع در حمل و بارگیری به واحدها صورت بگیرد.

به گفته وی، طی ۲ ماه اخیر تولید تخم مرغ دچار آسیب شده که در ادامه امیدواریم با روند تامین نهاده مشکلی اتفاق نیفتد. طبق وعده مسئولان، مشکل تامین نهاده رفع شده و جای هیچ گونه نگرانی نیست.

کاشانی قیمت هرکیلو تخم مرغ درب مرغداری را ۹۰ هزارتومان اعلام کرد و افزود: ۶۰ درصد نیاز کشور از طریق میادین و فروشگاه های زنجیره ای تامین می شود، گفتنی است طی یک ماه اخیر قیمت تخم مرغ درب واحدهای مرغداری نسبت به نرخ مصوب ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش داشته که با توجه به هزینه های تولید ناشی از خرید نهاده از بازار آزاد منطقی است.

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغداران میهن برآورد کرد که تولید تخم مرغ آذرماه به ۱۰۵ تا ۱۱۰ هزارتن برسد.

وی با بیان اینکه قیمت تخم مرغ درب واحدهای تولیدی طی یک ماه اخیر ثبات داشته است، گفت: براساس قیمت درب مرغداری، نرخ منطقی هر شانه تخم مرغ برای مصرف کننده ۲۱۰ تا ۲۲۰ هزارتومان معادل هر عدد ۷ هزار و ۵۰۰ تومان است که در برخی نقاط شهر ممکن است سوء استفاده و گرانفروشی رخ دهد که باید با آن برخورد شود، هرچند استمرار روند توزیع نهاده می تواند منجر به تثبیت قیمت تخم مرغ در بازار شود.