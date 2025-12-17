باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - امیر میرزاییان کارشناس فوتبال در گفتوگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره پیروزی سپاهان برابر تیم فولاد خوزستان را چطور ارزیابی میکند، گفت: تیم سپاهان رفته رفته چراغ خاموش به بالای جدول رسید و یکی از نکات مثبت سپاهان این است که در هر پست، بازیکنان جایگزین خیلی خوبی دارد. بازیکنانی همانند سانچز و کاوه رضایی به بازیها رسیدند. انزونزی و کریمی در خط هافبک سپاهان نیستند، اما عارف حاج عیدی و آلوز به جای آنها بازی میکنند. امید نورافکن هم در دیدار با فولاد بازی کرد.
او افزود: تعویضهایی که محرم نویدکیا در بازی با فولاد کرد و بازیکنان جایگزین باکیفیت بودند. محمد عسکری یکی از بازیکنان جوان خوب هست و گل سپاهان را به ثمر رساند و این موضوع نشان داد که نویدکیا میتواند از بازیکنان جوان در کنار بازیکنان باتجربه بهره ببرد و هماهنگی لازم را با هم داشته باشند. سپاهانیها خیلی هدفمند و با برنامه گل را زدند و بازی را کنترل کردند. البته باید قبول کنیم که از نوع و شکل بازی فولاد نمیشود به سادگی گذشت. جوانان خوبی مثل زاد عطارو مزرعه هر وقت سرعت به بازی میدادند کار را برای تیم سپاهان سخت میکردند.
کارشناس فوتبال گفت: تیمهای پرسپولیس و سپاهان نشان دادند اگر به همان فرمت سابق بازی کنند و بازیکنان خط حمله عقب برنگردند و همه پشت توپ قرار نگیرند و با ۱۰ نفر دفاع نکنند، آسیب پذیر هستند. دیدیم که بازیکنان پرسپولیس بعد از گل با ۱۰ نفر داشتند، دفاع میکردند و بازی مالکانهای انجام دادند. تیم سپاهان در دقایق پایانی بازی با فولاد هم ۱۰ نفره پشت توپ میآمدند و عناصر تهاجمی مثل کاوه رضایی که انتهای بازی به زمین مسابقه آمد مثمر ثمر واقع شد.
او خاطر نشان کرد: قبول کنید تعویضهای انتهایی خیلی مهم است و دیدیم که تیم فولاد در دقیقه ۹۳، ۹۴ بلانکو بازیکن خارجی خود را وارد زمین مسابقه کرد و آمدن بلانکو در ۲ دقیقه پایانی بازی فقط فرمت و شکل بازی را تغییر داد و از آن هماهنگی خارج میشود. من فکر میکردم فولادیها برنامه ریزی برای بازی مستقیم و استفاده از قدرت سر زنی بلانکو دارند، حداقل باید زودتر این بازیکن را وارد زمین مسابقه میکردند که این اتفاق نیفتاد و میسر نشد.
میرزاییان بیان کرد: شاید یحیی گل محمدی با ۱۳ امتیاز کسب شده که تیمش گرفته و در کنار تیم استقلال خوزستان قرار گرفته است، شاید برای این مربی در بازیهای آینده چالشها و مشکلاتی به وجود بیاید. هواداران تیم خود را با استقلال خوزستان که ۱۳ امتیاز دارد مقایسه میکنند و آنها میگویند که فولاد با چه سرمایهای و استقلال خوزستان با چه سرمایهای در جدول رده بندی قرار گرفتند و اینها میتواند برای فولادیها مشکل ساز شود.
کارشناس فوتبال درباره اینکه عملکرد لیگ امسال را چطور ارزیابی میکند، گفت: کیفیت زمینهای ما خوب نیست. وقتی ۲۵ سال از لیگ برتر ما میگذرد، اما هنوز زمینهای ما کیفیت ندارد. به هر حال زمانی شما بازیکنان گرانقیمت خارجی میگیرید باید بسترش آماده شود و در زمین خوب بازی کنند. به طور مثال منیر الحدادی و یاسر آسانی زمانی که میخواهند در زمین شهر قدس بازی کنند بیشتر مراقب خودشان هستند. به هر حال این بازیکنان نمیتوانند با صددرصد خود برای باشگاهشان بازی کنند. شما میدانید بازیکنی که رباط پاره کند یک سال نمیتواند بازی کند و شاید با سن و سالی که دارد دیگر از مسیر فوتبالی اش خارج شود. به نظرم باشگاهها همان طور که هزینههای هنگفتی برای خرید بازیکنان خود میکنند، سرمایه گذاری در بحث درست کردن زمین مسابقه کنند. سادهترین مسائل از جمله زمین را ما از خودمان دریغ میکنیم.
او ادامه داد: نبود زمین فوتبال در تهران معضلی شده است و هواداران آزرده خاطر هستند. به هر حال بار بازیها را روی ورزشگاه شهر قدس انداختند و اکنون شرایط زمین این ورزشگاه بد شده است. ورزشگاه پاس قوامین کیفیت بهتری دارد، اما به خاطر شلوغی جمعیت نمیتوانند در آنجا با تماشاگر بازیها را برگزار کنند. در مجموع یک جا زمین خوب هست، تماشاگر ندارد و یک جا زمین بد است و تماشاگر دارد. به نظرم بعد از گذشت ۲۵ سال از لیگ برتر فوتبال داشتن زمین خوب از بدیهیات است.
میرزاییان درباره اینکه بردهای اقتصادی و تعداد گلهای پایین لیگ را چطور ارزیابی میکند، بیان کرد: وقتی شما بخواهید ساختار دفاعی را شکل بدهید نیازمند آموزش مربی هستید. زمانی که شما بخواهید ساختار حملهای را درست کنیم به آموزش مربی و خلاقیت بازیکن نیاز دارید. الان در فوتبال دنیا ستاره خالی شده و در فوتبال ایران هم همینطور است. اکنون کسی نیست که ۳ نفر را دریبل بزند و گل به ثمر رساند. الان این مسئله باعث شده که تکنیک جای خود را به تاکتیک بدهد و زمان بر است که استراتژی و تاکتیک سرمربی به بار بنشیند. به خاطر اینکه خلاقیت در فوتبال ما نیست، تعداد گلها کمتر شده است. مربیان ما هم به خاطر اینکه نیمکتشان لرزان است و آنها میخواهند ثبات در تیم خود داشته باشند، کارهای زود بازده انجام میدهند. کیفیت زمینها هم در کم گل بودن بازیها موثر است. وقتی زمین خوب نداریم، بازیکنان به قسمتهای بد زمین نمیروند و به فضاهایی میروند که زمین خوب باشد و همین باعث میشود که از دروازه دور شوند. بازیکنان میدانند که حداقل با یک گل زده میتوانند ۳ امتیاز بازی را بگیرند تا در ادامه ببینیم چه اتفاقی میافتد.
امیر میرزاییان کارشناس فوتبال درباره پیروزی تراکتور برابر تیم پیکان اظهار کرد: تیم تراکتور یکسری از بازیکنانش از جمله پوستونسکی و آلوز در مرکز خط هافبک از دست داده بود و این موضوع باعث شد که یواش یواش اسکوچیچ با یک فرمول و استراتژی دیگری بازی کند برای همین ما رفته رفته نوسانات را در تیم تراکتور شاهد بودیم.
او افزود: به نظرم شرایط تراکتور رفته رفته بهتر میشود، اما این تیم در نبود بازیکنان تاثیرگذارش بافرم و شکل دیگری دارد بازی میکند. من فکر میکنم این تیم به مسیر خوب خود برمی گردد، اما کارش برای قهرمانی سخت است. این تیم مقابل پیکانی بازی میکرد که بازیکنان جوانش پرس را به خوبی انجام میدادند و میزان دوندگی شان بالا بود. ما این موضوع را شنیدیم که فوتبال دنیا نزدیک به هم شده است و میزان دوندگی و جنگندگی باعث شده که این اتفاق بیفتد. بازیکنانی که توپ ندارند به سمت بازیکنی که توپ دارد میروند تا با دویدن بیشتر فضای بیشتری را اشغال کنند.
میرزاییان بیان کرد: تیم پیکان هم سعی کرد روی این فرم بازی کار کند و روز سختی را برای تراکتور به وجود آورد. به هر حال تراکتور به خاطرخلاقیت و تجربه بازیکنانش توانست تیم پیکان را شکست بدهد.
کارشناس فوتبال درباره برد سرخپوشان برابر تیم آلومینیوم اراک بیان کرد: شاید وحید هاشمیان یک مقدار بدشانس بود که تیم پرسپولیس رفته رفته شکل و شمایلش را پیدا کرد. درست است که پرسپولیس درزمان هاشمیان در بخشهایی ضعیف بود، اما دیدیم که حتی بازیکنی مثل ابرقویی هم که هاشمیان به پرسپولیس آورد، اوسمار سعی کرد که از این بازیکن به طور ثابت در خط دفاع استفاده کند و هماهنگی و زوج سازی مدافعان پرسپولیس را میبینیم. میلاد محمدی هم احیا شده است و شاید این موضوع برای تیم ملی فوتبال خوشایند باشد. از همه مهمتر بازیکنان خارجی که دارند با کیفیت بازی میکنند.
او ادامه داد: یکی از نکاتی که بسیار مهم است، وقتی مربی خارجی به ایران میآید به خاطر آشنایی با زبان انگلیسی ارتباط بهتری میتواند با بازیکنان خارجی تیم خود برقرار کند. بازیکنان خارجی که در پرسپولیس و استقلال هستند، اوسمار و ساپینتو توانستهاند آن تعامل با خارجیها پیدا کنند. شاید فرایند تاکتیکی را بازیکنان خارجی با مربیان ایرانی نتوانند اجرا کنند، اما اوسمار توانسته اورونوف و بیفوما را به خوبی هدایت کند. گل اولی که پرسپولیس به آلومینیوم زد این تعامل بین بیفوما و محمدی وجود داشت. اگر زمین ورزشگاه شهدای قدس کیفیت داشت، بیفوما نمیتوانست گل بزند. برخی از مواقع زمین خراب باعث میشود توپ پله شود و به مسیری برود که وارد دروازه شود.
میرزاییان بیان کرد: تیم آلومینیوم جوانان خیلی خوبی دارد و مجتبی حسینی یکی از مربیان زحمتکش، محجوب و مظلوم فوتبال ایران است که هر سال، ۱۰، ۱۵ بازیکن درست میکند و تیمهای دیگر این بازیکنان را میگیرند. با همه این تغییرات، تیم مجتبی حسینی عملکرد خوبی مقابل پرسپولیس داشت و شرایط را به سمتی برد که در نیمه دوم بسیار تیم پرسپولیس را اذیت کرد.
کارشناس فوتبال درباره تساوی تیم استقلال برابر تیم خیبر خرم آباد اظهار کرد: وقتی منیر الحدادی و مهران احمدی دچار آسیب دیدگی شدند، یاسر آسانی از سوی تیمها کنترل شد و اندونگ هم به خاطر حواشی ومسائل پیش آمده از استقلال رفت و روزبه چشمی به جای او بازی کرد. چشمی یک مقدار با رزاق نیا ناهماهنگ بود، چون مدتی بود که بازی نمیکرد. زوجها در تیم استقلال باعث شده بودند که این تیم روانتر بازی کند. مثلا حردانی و آسانی نسبت به رضاییان و آسانی شرایط بهتری داشتند. از آن طرف، جلالی با وجود اینکه بازیکن باکیفیتی هست و به تیم ملی فوتبال دعوت میشود، اما ساپینتو از گودرزی استفاده میکند و درک متقابلش از کوشکی بیشتر است. بازیکنانی هستند که برنامه تاکتیکی سرمربی را به سرانجام میرسانند. وقتی وینگرهای استقلال کنترل میشوند، کار برای این تیم سخت میشود.
او خاطر نشان کرد: در بازی با خیبرخرم آباد دیدیم که کوشکی و آسانی کنترل شدند و مهدی رحمتی هم نشان داد که بازیکنانش را با یک ذهن برنده و قوی وارد زمین مسابقه میکند. همچنین این تیم لرستانی مقابل تیمهای بزرگ از تاکتیکهای سرمربی خود بهره میبرد و پخش زنده بازی باعث شد که انگیزه بازیکنان خیبر بالا برود. تیم خیبر با هوادارانی که روی سکوها دارد کار را برای استقلال سخت کرد. این تیم علی رغم اینکه گل اول را خورد، اما توانست مقابل تیم پرمهره استقلال برگردد. تیم خیبر خرم آباد با هدایت رحمتی نشان داد مقابل تیمهای بزرگ مثل تراکتور، پرسپولیس و استقلال برنامه دارد و از نام این تیمها نمیترسد و شجاعانه بازی میکند. این موضوع نشات گرفته از تاکنیک رحمتی است که از روی نیمکت به زمین مسابقه انتقال پیدا میکند.