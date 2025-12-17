باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بهزاد داداش زاده پیشکسوت فوتبال پرسپولیس درباره برد سرخپوشان مقابل تیم آلومینیوم اراک اظهار کرد: به هر حال کسب ۳ امتیاز برای پرسپولیس مهم بود که به آن دست یافتند. متاسفانه شروع خوبی پرسپولیس نداشت، اما الان هفته به هفته بهتر شده است و این قابل ستایش است و این تیم هر روز هم بهتر خواهد شد.

داداش زاده درباره اینکه بازی سرخپوشان برابر تراکتور در جام حذفی را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: این بازی هم مثل بقیه بازی‌ها هست، اما تیم پرسپولیس باید تمرکز خود را حفظ کند تا روند رو به رشد خود ادامه بدهد. اگر سرخپوشان می‌خواهند قهرمان جام حذفی شوند نباید این بازی را از دست بدهند و این دیدار برایش حائز اهمیت است.

او درباره اینکه برد‌های اقتصادی پرسپولیس را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: در فوتبال امروز با این زمین ها، امکانات، شرایط میزبانی و مشکلاتی که تیم‌ها دارند، کسب ۳ امتیاز خیلی اهمیت دارد. الان تیم‌ها یک گل می‌زنند بعد اتوبوسی دفاع می‌کنند. متاسفانه ما دیگر فوتبالیست خوب نداریم و ساختار فوتبالمان عوض شده است و این موضوع ما را دارد اذیت می‌کند. همچنین هیچ کس تیم‌های ما را حساب باز نمی‌کند. همه تیم‌ها می‌آیند قدعلم کنند تا حداقل امتیاز را از پرسپولیس بگیرند و ترمزش را بکشند و این طبیعی است.

داداش زاده درباره اینکه اظهارات خسرو حیدری مبنی بر اینکه استقلال و تراکتور را از صدر جدول به پایین کشاندند و به زودی سپاهان هم از صدر پایین می‌کشند تا یک تیم خاص قهرمان شود، گفت: هر کس نظر خودش را می‌گوید. همه این صحبت‌ها برای این است که دیده شوند و خودشان را مطرح کنند. همچنین حیدری می‌خواهد تعصب خود را به تیمش نشان بدهد، این گونه داستانی را به وجود آورده است. متاسفانه الان تیم خاصی وجود ندارد و همه تیم‌ها خاص شدند.

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه به نظرش داوری‌ها به نفع پرسپولیس است، گفت:نه، داوری به نفع همه هست و همه تیم‌ها یک جایی ضرر می‌کنند و یک جایی سود می‌کنند.

او درباره اینکه چرا بازی‌های پرسپولیس و تراکتور همیشه حساس بوده است، بیان کرد: متاسفانه این موضوع به صحبت‌های مدیران و بازیکنان برمی گردد. هر مدیری یک سیاستی را دارد. تراکتور برای اینکه ترمز پرسپولیس بکشد بهترین بازیکنان این تیم را با بیشترین مبلغ قرارداد جذب کرد و این انتقال باعث شد اختلاف تیم‌ها با هم زیاد شود و این باعث شده که بیشتر با هم درگیر شوند. به نظرم نباید قبل از بازی مشکلات و اختلافاتی را به وجود آورند. هواداران هر تیم به ورزشگاه بیایند و تیم خود را تشویق کنند، چون اگر در این بازی اتفاقی بیفتد دیگر تراکتور میزبانی ندارد و برای پرسپولیس هم مشکل به وجود می‌آید. خواهش می‌کنم که هدفشان فوتبال بازی کردن باشد.

داداش زاده درباره اینکه برگ برنده بازی پرسپولیس و تراکتور چه چیزی هست، گفت: به نظرم برگ برنده‌ای وجود ندارد و بازیکنان دانه گندم هم نیستند چه برسد به اینکه برگ برنده در این بازی باشند. به هر حال گلر‌ها می‌توانند برای ۲ تیم تاثیرگذار باشند.

پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه نبود باکیچ، عالیشاه و عمری تاثیر گذار است، گفت: خیلی تاثیرگذار بود. به هر حال عالیشاه ۵۰ درصد تیم پرسپولیس است و باکیچ هم بازیکن خوبی است. اگر تیم پرسپولیس با نفرات کامل بازی کند خیلی برای این تیم تاثیرگذار خواهد بود.

او درباره اینکه نتیجه بازی پرسپولیس و تراکتور را پیش بینی می‌کند، گفت: به نظرم پیش بینی بازی سخت است، اما فکر می‌کنم پنالتی تکلیف بازی را مشخص می‌کند.