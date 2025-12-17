قلعه مظفری یکی از آثار تاریخی شاخص در شهرستان سلسله است که به دوره دوران قاجار تعلق دارد و نقش مهمی در تاریخ و فرهنگ منطقه داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - قلعه مظفری در شهر الشتر از توابع شهرستان سلسله در استان لرستان قرار دارد. این اثر تاریخی مرتبط با اواخر دوره قاجار است و بعدها در دوره پهلوی اول نیز مورد استفاده قرار داشته است.
بنا به گفته منابع، قلعه توسط یکی از خوانین محلی به نام صید مهدیخان حسنوند، ملقب به امیرالعشایر، ساخته شده و بیانگر تمدن و قدمت قوم لک در منطقه است.
این قلعه در گذشته مرکز حکومت محلی بوده و نقش مهمی در امور اجتماعی و اداری منطقه ایفا میکرده است.
معماری و ساختار
بنای قلعه به سبک معماری سنتی با طاق ضربی ساخته شده است. مصالح به کار رفته شامل آجر، چوب، خشت خام، خاک، گچ و سنگ است.
مساحت کلی بنا حدود ۷۵۰ متر مربع است و دارای دو طبقه میباشد؛ هر طبقه حدود ۲۷۰ متر مربع مساحت دارد و حیاط آن حدود ۲۰ در ۲۵ متر است.
در گذشته قلعه چهار برج مدور در چهار گوشه داشته که اکنون تنها یکی از آنها باقی مانده است.
کاربریهای گذشته و حال
در گذشته بخشهایی از قلعه به عنوان دارالحکومه، محل برگزاری مراسم ملی و مذهبی و حسینیه استفاده میشده است.
مراسم مذهبی در ایام محرم و مناسبتهای دیگر در این مکان برگزار میشده است.
قلعه مظفری به شماره ۴۱۴۶ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. مرمت این بنای تاریخی از سال ۱۳۸۵ شمسی آغاز شده و تا سالهای اخیر نیز عملیات مرمت، استحکامبخشی و آزادسازی حریم آن ادامه دارد.
بخشهایی از حریم اطراف قلعه به منظور حفاظت و بهبود دسترسی آزادسازی شدهاند.
برنامههایی برای تبدیل قلعه مظفری به موزه مردمشناسی و تاریخنگاری قوم لک وجود داشته و امید میرود با تکمیل مرمت و تجهیز این بنا بتوان از آن به عنوان مرکز فرهنگی و گردشگری بهره برد.
قلعه مظفری یکی از جاذبههای دیدنی سلسله است و در ایام گردشگری، به ویژه نوروز و تعطیلات، بازدیدکنندگان زیادی از آن دیدن میکنند.