عضو کمیسیون تلفیق بودجه با اشاره به الزام قانونی برنامه هفتم توسعه، تأکید کرد که بانک مرکزی باید به جای سخت‌تر کردن شرایط بازپرداخت وام اشتغال مددجویان، در راستای تسهیل آنها گام بردارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - عبدالوحید فیاضی عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی، با اشاره به این موضوع که پرداخت وام اشتغال با شرایط مناسب به متقاضیان اهمیت زیادی دارد، گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت، حاکمیت باید درمورد اعطای وام اشتغال با شرایط مناسب به متقاضیان اقدام کند و به ویژه، شرایط مناسب برای وام‌هایی که در اختیار مددجویان نهاد‌های حمایتی قرار می‌گیرد، از اهمیت بالاتری برخوردار است.

او ادامه داد: کاهش مدت زمان بازپرداخت وام اشتغال مددجویان از ۸۴ به ۶۰ ماه اقدام درستی نیست و دولت باید حتی الامکان در راستای تسهیل شرایط وام اشتغال به مددجویان گام بردارد.

این نماینده مجلس با اشاره به سخت‌تر شدن شرایط بازپرداخت وام اشتغال مددجویان و لزوم اصلاح این وضعیت از سوی بانک مرکزی به عنوان نهاد اصلی پاسخ‌گو در این زمینه در مجلس خاطرنشان کرد: کسانی که تحت پوشش نهاد‌های حمایتی اعم از کمیته امداد و بهزیستی قرار دارند از شرایط مالی خوبی برخوردار نیستند، به همین دلیل، نیاز است که وام اشتغال با شرایط مناسب برایشان تدارک دیده شود و بانک مرکزی به جای تسهیل شرایط، با کاهش مدت زمان بازپرداخت به ۶۰ ماه و سنگین‌تر کردن میزان اقساط وام اشتغال، به ضرر مددجویان عمل کرده است؛ در همین راستا، مهم است که بانک مرکزی درمورد برگرداندن مدت زمان بازپرداخت وام اشتغال مددجویان از ۶۰ به ۸۴ ماه اقدام کند.

فیاضی با اشاره به این‌که نقش نهاد‌های حمایتی واسطه‌ای در تحقق اهداف وام اشتغال و تضمین بازپرداخت وام اشتغال مددجویان به بانک‌های عامل مورد نیاز و ضروری است که این رویکرد رخ دهد؛ گفت: موضوع مهم دیگر این است که در شرایط فعلی نباید اجازه دهیم منابع اختصاص داده شده به اشتغال هدر برود. صرف پرداخت وام اشتغال به مددجویان نهاد‌های حمایتی به معنی توانمندسازی آن‌ها نیست. نیاز است نهاد‌های حمایتی بعد از پرداخت وام اشتغال نیز، در کنار مددجویان باشند و مطمئن شوند که منابع اختصاص داده شده در بخش‌های درستی به کار گرفته می‌شوند.

او در پایان خاطرنشان کرد: وام اشتغال یکی از مهم‌ترین انواع وام‌های حمایتی است که باید با شرایط مناسب در اختیار متقاضیان قرار بگیرد. کم‌کاری در زمینه اعطای این وام قابل قبول نیست و بر مشکلات کشور در حوزه اشتغال اضافه می‌کند؛ بنابراین بانک مرکزی باید به سمت تسهیل شرایط بازپرداخت و بازگرداندن مدت زمان بازپرداخت وام اشتغال به ۸۴ ماه گام بردارد.

برچسب ها: بانک مرکزی ، وام اشتغال ، وام اشتغال زایی مددجویان
