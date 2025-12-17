بارسلونا در اولین دیدارش در این فصل کوپا دل ری مقابل گوادالاخارا به پیروزی ۲-۰ رسید و به مرحله بعدی صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - در جریان دیداری از مرحله یک شانزدهم نهایی کوپا دل ری، بارسلونا مهمان تیم دسته سومی گوادالاخارا بود که با دو گل پیروز شد.

بارسلونا با ترکیبی از بازیکنان اصلی و ذخیره به میدان آمد و مارک آندره ترشتگن بعد از حدود ۷ ماه بار دیگر درون دروازه قرار گرفت. بارسلونا از همان ابتدا بازی را در دست گرفت. گوادالاخارا با دفاعی فشرده و منظم، مسیر رسیدن بارسلونا به گل را بست. مقاومت میزبان بالاخره در دقیقه ۷۷ شکست و آندریاس کریستنسن که یک‌بار دروازه بارسا را نجات داد و قبل از گل هم بهترین بازیکن تیم فلیک بود، روی سانتر فرنکی دی یونگ موفق شد با ضربه سر گلزنی کند. در شرایطی که بازی رو به پایان می‌رفت، مارکوس راشفورد گل دوم را به ثمر رساند تا بارسلونا با برتری ۲ بر صفر به جمع شانزده تیم پایانی کوپا دل ری راه پیدا کند.

در سایر دیدار‌های دیشب کوپادل ری، والنسیا با دو گل اسپورتینگ خیخون را شکست داد، رئال سوسیداد ۲-۱ الدنس را از پیش رو برداشت، الچه با یک گل از سد ایبار گذشت و دیپورتیو لاکرونیا که تنها میزبان پیروز بازی‌های دیشب بود، با یک گل مقابل مایورکا به برتری رسید.

این رقابت‌ها امشب هم پیگیری می‌شود که در مهمترین مسابقات، از ساعت ۲۱ و ۳۰ دقیقه اتلتیکو مادرید مهمان بالیاریس است و رئال مادرید هم از ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه ۶ هزار نفری تیم دسته چهارمی تالاورا به میدان می‌رود.